Interview zum Umgang mit Corona – «Dann muss der Staat das Leben für Ungeimpfte erschweren» Der Historiker Niall Ferguson hat kein Verständnis für Corona-Massnahmengegner in der Schweiz – und gibt Tipps, wie man sich auf die nächste Pandemie vorbereiten soll. Simon Widmer

«Sie werden ihre Maske und ihr Impfzertifikat in der nahen Zukunft nicht wegwerfen können», sagt der Historiker Niall Ferguson, hier an der Universität Zürich (6. September 2021). Foto: Sabina Bobst

Für einen Mann, der ein Buch über Katastrophen geschrieben hat, wirkt Niall Ferguson ausgesprochen entspannt. Er spricht schnell und unterstreicht seine Ausführungen auch mal mit einem Kraftausdruck. Das Gespräch fand an der Universität Zürich statt, wo der Historiker auf Einladung des Schweizerischen Instituts für Auslandforschung einen Vortrag hielt (Sie können die Aufzeichnung hier streamen). Er sprach über sein neues Buch, in dem er sich der Geschichte der Katastrophen widmet. «Geschichte ist die Impfung – und mein Buch die erste Impfdosis», sagte der Historiker spasseshalber in Zürich.