Schauspielerinnen und Schauspieler in Bern – Dann machen sie eben ihr eigenes Ding In wenigen Tagen steht am Berner Stadttheater ein neues Schauspielensemble auf der Bühne. Und die Bisherigen? Auf die wartet ein verstopfter Theatermarkt und der unsichere Sprung in die freie Szene. Lena Rittmeyer

Sie wollte schon immer mehr als eine «Regieempfängerin» sein: Milva Stark in «Ulysses» (Regie: Sebastian Klink) von der Saison 20/21 in den Vidmarhallen. Foto: Annette Boutellier

Luka Dimic macht keinen traurigen Eindruck, obwohl er zu der Mehrheit der Schauspieler gehört, die das Berner Stadttheater diesen Sommer verlassen mussten. Umzuziehen sei er sich gewohnt, sagt er. Geboren in Bosnien und aufgewachsen in Kroatien, kam er in «ein kleines schwäbisches Dorf», bevor er nach Stuttgart wechselte, dann nach Berlin, nach Wien und schliesslich nach Bern. «Und Bern wird wahrscheinlich auch nicht die letzte Station sein.»

Wegzuziehen, wenn der Vertrag an einem Theaterhaus nach wenigen Jahren endet, und sich an einem neuen Ort niederzulassen, wo die nächste Anstellung wartet – das gehört für Schauspielerinnen und Schauspieler schon lange zum Beruf. Auch an den Bühnen Bern (vormals Konzert Theater Bern) fangen in der kommenden Saison rund ein Dutzend neue Schauspieler an, die aus den verschiedensten deutschsprachigen Städten nach Bern kommen.