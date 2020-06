» Auch Jean-Pierre Nsame hat in seiner Jugend Erfahrungen mit Rassismus gemacht.

«I ch weiss, dass diese Leute die Gesellschaft mit Hass vergiften wollen. » Auch Jean-Pierre Nsame hat in seiner Jugend Erfahrungen mit Rassismus gemacht.

Nach zuletzt fast drei Monaten alleine zu Hause: Wie geht es Ihnen?

Sehr gut, vor allem auch, weil ich nicht alleine war. Meine Freundin, die eigentlich in Frankreich wohnt, hat es vor dem Shutdown nicht mehr rechtzeitig über die Grenze geschafft. So blieb sie bei mir, was mir natürlich ganz recht war. (schmunzelt)