Papablog: Kinder und Gemüse – Dann iss halt nur Nudeln! Warum phasenweise einseitige Ernährung halb so schlimm ist. Und ein Trick, um dem Nachwuchs vielleicht doch ab und zu Gemüse auftischen zu können. Markus Tschannen

«Würg, ihh»: Lebensmittel, die unter diesen Begriff fallen, kommen dem Sohn unseres Autors nicht auf den Tisch. Foto: Getty Images

Nachdem wir über meinen Ernährungsplan geredet haben, schauen wir uns heute an, was meine Kinder essen. Oder besser, was das ältere Kind nicht isst. Bekanntlich unterwarfen wir Brecht und Beebers bis zum zweiten Geburtstag einem umstrittenen Zuckermoratorium. Einige Kritiker prophezeiten den Kindern Nachholbedarf: Sie würden sich den Zucker später mit der Suppenkelle hinters Halszäpfchen schöpfen.