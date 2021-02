Auf welche Gedanken kommt ein Beat-Man, wenn man ihn in seiner Wohnung einsperrt?

Ui, ich bin ja froh, dass wir – anders als in anderen Ländern – noch aus unseren Wohnungen durften. Aber auch so: Es ist die Vollkatastrophe. Ich bin nicht gemacht für das. Ich werde träge und depressiv. Ich musste also regelrecht auf neue Ideen kommen.