Wichtiger SCB-Sieg – Dank Wüthrichs 48 Paraden die Negativserie beendet Zwei Drittel lang hat der SC Bern grosse Mühe mit Servette, kommt am Ende aber dennoch zu einem komfortablen 3:1-Erfolg. Kristian Kapp

Grosser Auftritt: Hier stoppt SCB-Goalie Philip Wüthrich den Genfer Joël Vermin. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Das Wichtigste für den SCB an diesem Abend: Dank des Siegs und der Niederlage Ambris steht er wieder auf Rang 10 und damit auf einem Pre-Playoff-Platz. Das Wie und Warum wird Coach ­Johan Lundskog heute analysieren – er wird sich einige Gedanken machen müssen.

Es dürfte dem Schweden zwar gefallen, dass sein Team im Schlussdrittel endlich besseren Zugriff auf die Partie bekam und am Ende nicht einmal zittern musste. 40 Minuten lang hielt aber vor allem einer das Berner Schicksal in seinen Händen: ­Goalie Philip Wüthrich gelang ein Topspiel, am Ende hielt er 48 von 49 Pucks, die auf sein Tor kamen. Nach zwei Dritteln war er der Hauptgrund, dass der SCB trotz 12:36 Schüssen 2:0 vorne lag.

Seine Rückkehr bringt dem SCB-Spiel grossen Mehrwert. Der Center ist präsent in allen Zonen. Phil Varone

Die Berner zeigen viel Einsatz, blocken insgesamt 27 Schüsse. Am häufigsten tut dies der kanadische Stürmer – wie Verteidiger Beat Gerber wehrt auch er vier Pucks ab. Daniel Winnik

Der Stürmer trägt für Henrik Tömmernes das Genfer Topskorerdress. Er kassiert in der Schlussphase einen Restausschluss und ist fürs nächste Spiel gesperrt.

Die Effizienz sowie gute Special Teams waren weitere Faktoren beim ersten Berner Sieg nach acht Niederlagen in Folge. ­Ansonsten gab es wieder diverse Baustellen im SCB-Spiel. ­Servette trat zwar genauso ersatzgeschwächt an wie Bern – unter anderen fehlten die Leaderfiguren Richard und Tömmernes. Doch die Genfer liessen sich dies kaum anmerken, ausser der schlechten Chancenauswertung mussten sie sich kaum Vorwürfe gefallen ­lassen, mit drei Pfostenschüssen hatten sie auch Pech.

Zwei Junge durften wieder spielen

Zwar konnte bei Bern Topskorer Dominik Kahun wieder mittun, auch Calle Andersson kehrte ins Line-up zurück. Die Absenzenliste blieb dennoch prominent, und trotzdem verzichtete Lundskog auf Jeremi Gerber und Alain Berger, um die jungen Santiago Näf und Noah Fuss in der ­Aufstellung lassen zu können. Im Schlussdrittel, als er auf drei Linien umstellte, kamen die ­beiden indes nicht mehr zum Einsatz.

Sorgen machen dürfte Lundskog bei der Analyse einmal mehr die Art und Weise, wie sein Team begann. Denn Berns Start war phasenweise desolat. Einsatz für Einsatz kamen die Genfer zu Chancen, weil sie sehr zielstrebige Gegenstösse lancierten.

Die wichtige 1:0-Führung: Berns Thierry Bader bejubelt gegen Servettes Goalie Dominic Nyffeler den ersten SCB-Shorthander der Saison. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Andersson machte beim ganzen Treiben zunächst gar keine gute Figur: Der Verteidiger brachte es fertig, sich in seinen ersten beiden Shifts jeweils zu tief in der Offensivzone erwischen zu lassen und damit Genfer Konter auszulösen. Ruhe ins Spiel zu bringen geht definitiv anders… Fast schon Slapstick-Charakter hatte zudem, wie Cory Conacher als hinterster Berner in ein 1-gegen-1-Dribbling ging, hängen blieb und Servette ebenfalls eine Top-Chance offerierte.

Nein, dieses Startdrittel war gar nicht gut. Und trotzdem lag Bern nach 20 Minuten 1:0 vorne. Weil Thierry Bader in Unterzahl von einem Puckverlust Roger Karrers profitierte und solo den ersten SCB-Shorthander der Saison erzielte. Und vor allem, weil Wüthrich von Anfang bereit war. Er blieb auch im Mitteldrittel (3:19 Schüsse) unbezwungen – kein Wunder, feierten ihn die SCB-Fans am Ende mit Sprechchören.

Telegramm: Infos einblenden Bern – Servette 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) 12’576 Zuschauer. Tore: 6. (5:50) Bader (Ausschluss Neuenschwander!) 1:0. 26. Praplan (Kast, Andersson/Ausschluss Jacquemet) 2:0. 50. Untersander (Kahun, Conacher/Ausschluss Winnik) 3:0. 54. (53:04) Vermin (Vatanen, Filppula/Ausschlüsse Colin Gerber, Beat Gerber; Winnik) 3:1. Strafen: 6mal 2 Minuten Bern, 3mal 2 Minuten und 5 Minuten plus Spieldauerdisziplinarstrafe (Winnik) Servette. Bern: Wüthrich; Untersander, Beat Gerber; Thiry, Henauer; Andersson, Colin Gerber; Pinana; Thomas, Kahun, Fuss; Fahrni, Varone, Conacher; Praplan, Näf, Bader; Sciaroni; Neuenschwander, Kast; Dähler. Bemerkungen: Bern ohne Hänggi, Berger, Jeremi Gerber (überzählig), Scherwey, Jeffrey, Blum, Rüfenacht (verletzt), Moser, Daugavins. Servette ohne Tömmernes, Riat, Berthon (krank), Tanner, Descloux, Charlin, Richard, Rod (verletzt). – Pfostenschüsse: 7. (6:27) Vatanen. 22. Karrer. 44. (43:43) Miranda. 45. (44:10) Andersson. – 36. Tor von Bader nach Coach’s Challenge Servette annulliert (Offside). – 52:38 Time-out Servette. – Servette von 58:36 bis 60:00 ohne Goalie, mit 6. Feldspieler.

