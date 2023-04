3,5 Kilometer vom Tatort weg – Dank Spürhund: Polizei schnappt zwei Einbrecher in Schmitten Am Samstagmorgen konnte die Freiburger Polizei zwei Männer festnehmen, die sich mutmasslich nach einem Einbruch in einer Scheune versteckten.

Die Spürnase eines Hundes führte die Kantonspolizei Freiburg auf die Fährte der Einbrecher. Foto: Kantonspolizei Freiburg

In der Nacht auf Samstag wurde der Kantonspolizei Freiburg ein Einbruch in Schmitten gemeldet. Die Einbrecher seien zu Fuss geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, habe ein Spürhund die Fährte aufgenommen und die Einsatzkräfte zu einer ungefähr 3,5 Kilometer entfernten Scheune geführt, in der sich die mutmasslichen Täter versteckten.

Die beiden Männer im Alter von 16 und 23 Jahren, algerischer und jordanischer Herkunft, wurden auf einen Polizeiposten gebracht und vorläufig festgenommen.

PD/mb

Fehler gefunden?Jetzt melden.