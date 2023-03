SBB-Ausbaupläne im Oberaargau – Dank neuer Weiche könnten Passagiere viel Zeit sparen Die SBB planen eine Schienenverbindung von Langenthal nach Solothurn – allerdings nur für Güterzüge. Das will der Oberaargau nicht hinnehmen. Stefan von Bergen

Auf einer Länge von einigen Kilometern verlaufen die alte Stammstrecke und die Schnellstrecke der SBB zwischen Herzogenbuchsee und Langenthal parallel. Hier soll nach 2035 eine Verbindungsweiche eingebaut werden. Foto: Thomas Peter

Vom ominösen Ausbauprojekt der SBB erfuhr die betroffene Gemeinde Herzogenbuchsee per Zufall. Ein Buchser Bürger wollte auf seinem Grundstück direkt an der Schnellstrecke Mattstetten–Rothrist bauen. Die SBB aber erhoben Einspruch. Der Bürger erkundigte sich darauf im letzten Sommer auf der Gemeindeverwaltung, was da auf seinem Land geplant sei. Auch die Buchser Behörden wussten von nichts.