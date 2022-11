Zum 50. Todestag des Troubadours – «Dank Mani Matter habe ich begriffen, wie die Schweiz funktioniert» Wie zeitgemäss ist Mani Matter noch, 50 Jahre nach seinem Tod? Wird er überhöht? Eine Gesprächsrunde kommt zu einem überraschenden Urteil. Michael Feller Martin Burkhalter Franziska Rothenbühler (Fotos)

An diesem Tisch im Café du Commerce in Bern ass Mani Matter gerne Spaghetti mit Bratwurst. Nun diskutieren Milena Krstic, Estelle Plüss, Oli Kehrli und Raphael Urweider über das Erbe des Liedermachers. Foto: Franziska Rothenbühler

Vier Berner Kulturschaffende trafen sich in seiner Stammbeiz, dem Café du Commerce in der Berner Altstadt, um über Mani Matters Schaffen zu diskutieren und ein wenig am Mythos zu rütteln. Wobei: Diese Mythos-Rüttelei hat sich als schwieriger herausgestellt als gedacht. Am Stammtisch nehmen Platz: der Liedermacher Oli Kehrli (46), die Mundart-Pop-Künstlerin Milena Krstic (36), der Dichter Raphael Urweider (47) und die Rapperin und Texterin Estelle Plüss (20).