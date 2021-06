Skythische Krieger im Permafrost – Dank Instagram wird das Spezialfach Archäologie populär Der Berner Archäologe Gino Caspari ist den Anfängen eines sagenhaften Reitervolks auf der Spur. Dabei hat er auf Instagram schon über 130’000 Follower versammelt. Simon Wälti

Die Präsenz in den sozialen Medien begeistere Menschen für sein Fach, sagt der Archäologe Gino Caspari. Foto: Adrian Moser

Gino Caspari wäre jetzt gerne in Sibirien, genauer, im Uyuk-Tal in der Republik Tuwa, die an die Mongolei grenzt. Wegen Corona ist an eine Reise nicht zu denken. Was zieht ihn in diese abgeschiedene Gegend? Sicher nicht die Mücken, die in schwarzen Schwärmen über alles herfallen. Vielmehr sind es die Kurgane, mächtige Grabhügel der Skythen, die den 34-jährigen Berner Archäologen faszinieren. «Hier befindet sich möglicherweise der Ausgangsort des skythischen Kulturkreises, der durch die asiatischen Steppen bis in den Raum nördlich des Schwarzen Meeres reicht.» Es handle sich um eine ähnliche materielle Kultur: Dazu gehören neben der Bestattung in Grabhügeln etwa Metallobjekte im typischen Tierstil oder das Zaumzeug für die Pferde.