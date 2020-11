Black Friday in Bern – Dank Corona läuft die Rabattschlacht bisher gesittet Berner Geschäfte werben mit Rabatten für den Black Friday. Zu einem regelrechten Ansturm auf die Schnäppchen kommt es jedoch nicht. Jacqueline Schreier

Vor dem Interdiscount am Waisenhausplatz bildet sich eine Schlange. Foto: Jacqueline Schreier

Grosse Banner in den Schaufenstern, Ballone über dem Eingang: So werben die Geschäfte in der Berner Innenstadt für den Black Friday. Der internationale Schnäppchentag ist mittlerweile auch in Bern fest verankert. Es gibt kaum ein Geschäft, das heute nicht mit Rabatten wirbt. Und doch scheint sich der Ansturm auf die Geschäfte in Grenzen zu halten. In den Gassen begegnen einem kaum Passanten mit prall gefüllten Einkaufstaschen, nur vereinzelt bilden sich vor den Läden Warteschlangen, und in den Geschäften selbst kommt man gut ohne Gerangel vorwärts.