Solothurner Literaturtage 2020 online – Dani Landolf neuer Geschäftsführer Die 42. Solothurner Literaturtage finden wegen des Corona-Virus im Netz statt. Und der Nachfolger von Festivalchefin Reina Gehrig steht auch fest. Alexander Sury

Ein Mann des Buchs: Dani Landolf ist ab August der neue Geschäftsführer der Solothurner Literaturtage. Foto: zvg

Die diesjährigen Solothurner Literaturtage finden wegen der Corona-Pandemie nicht in gewohnter Form statt. Der Vorstand und die Geschäftsführerin der Solothurner Literaturtage hat in Absprache mit den zuständigen Behörden von Stadt und Kanton Solothurn beschlossen, die 42. Solothurner Literaturtage vom 22. bis 24. Mai 2020 abzusagen.

Stattdessen wird das aktuelle Literaturschaffen in einem Onlineliteraturfestival präsentiert, das Diskussionen und einen interaktiven Austausch ermöglichen soll. «Gerade in dieser ausserordentlichen Situation ist es wichtig, die Literatur erlebbar und lebendig zu halten für die Leserinnen und Leser, aber auch für Autorinnen und Autoren », sagt Geschäftsführerin Reina Gehrig. Das Team der Solothurner Literaturtage arbeitet laut Medienmitteilung intensiv an der Umsetzung und informiert bald wieder über das Onlineliteraturfestival.

Für Reina Gehrig sind es die letzten Solothurner Literaturtage als Geschäftsführerin. Sie wechselt als Verantwortliche für Literaturförderung zur Kulturstiftung Pro Helvetia. Im Herbst 2013 hatte sie in einem Dreier-Gremium die Co-Leitung der Solothurner Literaturtage übernommen. 2015 wurde sie alleinige Geschäftsführerin der jährlich stattfindenden Werkschau der Schweizer Literatur. Sie integrierte die Bereiche «Spoken Word» und «Übersetzung» in die Literaturtage. Dem Nachwuchs gab sie mit neuen Formaten wie dem «Skriptor» innovative Plattformen.

Buchpreis lanciert

Gehrigs Nachfolger wird Dani Landolf, der ab August 2020 die Leitung der Solothurner Literaturtage übernimmt. Der 52-jährige Landolf amtierte vorher während zwölf Jahren als Geschäftsführer des Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verbandes (SBVV). Der ausgebildete Primarlehrer und studierte Historiker war während zehn Jahren auch als Journalist tätig, unter anderem als stellvertretender Chefredaktor des «Bund». Als SBVV-Geschäftsführer verantwortete Dani Landolf unter anderem die Schweizer Gastlandauftritte an den Buchmessen in Leipzig 2014 und Bologna 2019. Der in seiner Amtszeit lancierte Schweizer Buchpreis, der dieses Jahr zum zwölften Mal vergeben wird, avancierte rasch zu einer Veranstaltung mit nationaler und internationaler Ausstrahlung. Zudem erreichte Landolf in seiner Amtszeit , dass der Bund Schweizer Verlage mit Strukturbeiträgen nachhaltig fördert.