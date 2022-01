Umgang mit dem künstlerischen Erbe – Damit Filme auch nach dem Tod ein Leben haben Was bürden wir unseren Nachkommen auf? Das ist ein Thema, mit dem sich insbesondere Filmschaffende beschäftigen sollen, findet der Berner Regisseur Dieter Fahrer. Regula Fuchs

Kühl und trocken lagern: Filmkopien im Archivraum der Kinemathek Lichtspiel. Foto: Adrian Moser

Der Tod seines Compagnons beschäftigt den Berner Filmemacher Dieter Fahrer bis heute. Res Balzli ist im Sommer 2019 gestorben; zusammen hatten die beiden seit 1985 die Balzli & Fahrer GmbH betrieben – und eigene Filme wie «Thorberg» oder «Bouton» produziert, aber auch Werke von Felix Tissi, Peter Liechti und anderen.

«Es gibt seit zweieinhalb Jahren keinen Tag, an dem ich mich nicht irgendwie mit dem Tod von Res befasse», sagt Dieter Fahrer beim Treffen in seinem Atelier am Klösterlistutz. «Als Freund natürlich, aber auch in geschäftlicher Hinsicht.»