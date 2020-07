Wirksamer Schutz vor Corona – Diese Fehler sollten Sie unbedingt vermeiden Darf die Nase frei bleiben? Und wie entsorgt man eine Maske keimfrei? Ein Crashkurs in sechs Lektionen. Martina Frei

Egal, welches Design – auf die richtige Handhabung und den guten Sitz kommt es an. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Während das Bundesamt für Gesundheit und etliche Wissenschaftler noch diskutierten, wie gut Masken schützen, haben wir – vor Beginn der Maskenpflicht im ÖV – eine kleine «Feldstudie» an Bahnhöfen und im ÖV durchgeführt. Das Resultat: Es hapert noch bei der Handhabung. Einige Beobachtungen, stellvertretend für Dutzende weitere:

Eine Frau mittleren Alters steigt in den Zug, fasst ihre Maske vorne mit der Hand an – Fehler Nummer 1 – und zieht sie runter – Fehler Nummer 2. Während die Maske nun lässig um ihren Hals baumelt (Fehler Nummer 3), hustet sie in ihre Hand – Fehler Nummer 4. (Sie war übrigens bei weitem nicht die Einzige, die ihre Maske zum Husten extra abgenommen hat.) Als Nächstes tippt sie mit dieser Hand auf ihrem Laptop herum, ohne sich vorher die Hände zu desinfizieren – Fehler Nummer 5. Und schliesslich fasst sie mit der Hand wieder ihre Maske an und nestelt daran herum – Fehler Nummer 6.

So bringt das natürlich nichts. Wir haben darum sechs Hinweise für einen wirksamen Umgang mit Gesichtsmasken gesammelt. (Lesen Sie auch, welche Typen von Schutzmasken es gibt.)

Tragen Sie die Maske im Gesicht – und nur dort

Unter dem Kinn, am Hals, am Oberarm, an einem Ohr baumelnd – das mag zwar lässig wirken, aber dass eine Atemschutzmaske da nichts bringt, weiss jedes Kind. Es kann, im Gegenteil, sogar dazu führen, dass nachher Viren zum Beispiel am Hals und am Kinn sind. Im Idealfall sorgen elektrostatische Anziehungskräfte dafür, dass etwaige Viren im Atemluftstrom an der Maske haften bleiben. Fasst man die Maske an, kommen die Viren mit den Händen in Berührung. Und von dort unter Umständen weiter…

Seien Sie vorsichtig beim Essen und Trinken

Reportage über das Coronavirus in der Stadt Zürich. Zürich im Ausnahmezustand: Der Corona-Puls der Stadt. Foto: Andrea Zahler

Wie bringt man eine Brezel in den Mund, wenn man Maske tragen soll?

Ein älteres Ehepaar machts vor – und zeigt gleichzeitig, wie man sich erfolgreich anstecken kann: Maske mit der Hand anfassen, hochschieben, dann mit den ungewaschenen Händen die Brezel greifen und essen. Der Anblick der beiden mit ihren Masken auf der Stirn erinnert irgendwie an den Film «Das letzte Einhorn». Falls sie Viren an der Maske hatten, sind diese jetzt zum Teil an ihren Fingern und gelangen mit dem Sandwich direkt in den Rachen.

Ähnliches hat auch der St. Galler Infektiologe Pietro Vernazza im «Infekt»-Blog beschrieben: «Dein Sandwich führt das Virus in deinen Mund! Mit oder ohne Maske: Wir müssen uns daran gewöhnen, unser Hygieneverhalten zu ändern. Alles andere ist Beilage.»

Bedecken Sie auch Ihre Nase

Ob der Vater der Impfung Freude hatte, dass man ihm die Maske falsch aufsetzte? Foto: Reuters

Durch eine Maske zu atmen, ist mühsamer als ohne Maske. Sehr beliebt ist deshalb der Kompromiss, den – nebst vielen anderen Reisenden – ein älterer Herr am Bahnhof eingeht: Seine Maske bedeckt nur den Mund. Das mag zwar etwaige Hustenstösse des Maskenträgers abfangen, verschafft aber den Viren, die über die Nase ein- oder ausgeatmet werden, freie Bahn – vom Niesen gar nicht zu reden.

Ein anderer Trick ist, die Maske so zu drapieren, dass möglichst viel Frischluft hereinströmen kann. Überflüssig zu sagen, dass damit auch mehr Viren durchschlüpfen. Kleine Lücken am Rand oder schlecht passende Masken können die Filterleistung einer Maske um mehr als 60 Prozent reduzieren, haben Forscher im Laborversuch ermittelt. «In dem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass selbst medizinisches Personal häufig Schwierigkeiten hat, einen korrekten und möglichst dichten Sitz der Maske einzustellen», schreibt die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin in einer Stellungnahme. Das tönt ebenso beunruhigend wie tröstlich.

Berühren Sie die Maske so selten wie möglich

Und nach dem Berühren der Maske: Hände waschen oder desinfizieren. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Was wird an der Maske herumgefummelt! Mal juckt es drunter, mal sitzt sie nicht richtig, mal vergisst man, dass man da noch etwas im Gesicht ist – und schwupp fassen die Finger wieder dran. Darum ein Tipp der Suva: «Berühren Sie die Maske nicht mehr, sobald Sie sie aufgesetzt haben. Waschen Sie sich nach jeder Berührung einer getragenen Hygienemaske die Hände mit Wasser und Seife oder benutzen Sie ein Händedesinfektionsmittel.»

Tragen Sie die Maske richtig herum

Medizinische Masken haben eine Aussen- und eine Innenseite. Das ist vielen Laien aber nicht auf Anhieb klar. Manche tragen ihre Maske linksherum, also die Innenseite nach aussen. Wie gut das schützt, wurde in Studien nie geprüft. Mutmasslich ist die Schutzwirkung nicht viel schlechter, aber die Maske wird, verkehrt getragen, schneller feucht. Denn ihre Innenseite kann Feuchtigkeit aus der Atemluft besser auffangen als die Aussenseite. Merke: Die blaue (oder grüne) Seite der Maske ist aussen, die hellere (weisse) Seite ist innen.

Entsorgen Sie die Maske nicht am Boden

Da nützt die Maske gar nichts – im Gegenteil. Andere können sich im schlimmsten Fall daran anstecken. Foto: Raphael Moser

Man sieht sie jetzt immer öfter: vor wenigen Monaten noch ein knappes Gut, jetzt achtlos weggeworfen. So nützen Masken am allerwenigsten. Abgesehen davon, dass sich auf frisch abgezogenen Masken noch Viren befinden könnten, ist es auch kein schöner Anblick – und obendrein unhöflich denjenigen gegenüber, die den Abfall beseitigen müssen. Zum Abziehen fasst man die Maske nur an den Bändeln und entsorgt sie direkt in einem geschlossenen Abfallbehälter.