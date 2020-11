Kommentar zum Beizen-Entscheid – Damit die Festtage nicht im Albtraum enden Die neuen Vorschriften des Regierungsrats für die Berner Beizen wirken hilflos. Wer nach harter Hand ruft, blendet aber aus, dass wir selber bestimmen, wie dieses Corona-Jahr endet. Meinung Patrick Feuz

Die Regierungsräte Christoph Ammann (links) und Pierre Alain Schnegg am Freitag vor den Medien. Foto: Raphael Moser

Statt zu sinken, verharrt die Zahl der Neuansteckungen im Kanton Bern auf hohem Niveau. So kann sich die Situation in den Spitälern nicht nachhaltig entspannen. Zu Recht wartet deshalb der Regierungsrat nicht länger zu. Denn eines haben die bisherigen Covid-Erfahrungen gezeigt: Je früher neue Einschränkungen kommen, desto schneller wirken sie.

Bloss: Der Entscheid, dass Restaurants um 21 Uhr statt wie bisher um 23 Uhr schliessen müssen und maximal 50 statt 100 Gäste bewirten dürfen, wirkt hilflos. Es ist der Versuch, es vielen recht zu machen. Vor allem den Beizern selber, die mit Verweis auf Schutzkonzepte und finanzielle Ausfälle die vorübergehende Schliessung bekämpfen.

In der Pandemie sind die Dinge nicht so eindeutig, wie es uns lieb wäre.

Mit der Schliessung der Restaurants für zwei Wochen wäre die Aussicht womöglich besser, das Virus einzudämmen. In der Romandie, wo die Behörden die Restaurants geschlossen haben, sind die Fallzahlen in der Folge jedenfalls markant gesunken. Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg gibt es indirekt selber zu, wenn er uns auffordert, zu Hause zu bleiben – und so faktisch vom Restaurantbesuch abrät.

Der Appell ist ein Eingeständnis. Wer nach der starken Hand ruft, vergisst nämlich, dass die Politik selber im Corona-Nebel stochert. Zürich hat mit sanften Massnahmen die Fallzahlen runtergebracht, Bern mit schärferen nicht, die Romandie mit noch schärferen aber schon. In der Pandemie sind die Dinge eben nicht so eindeutig, wie es uns lieb wäre.

So liegt es massgeblich an uns selber, dafür zu sorgen, dass Weihnachten und Neujahr nicht mit einem Albtraum in den Spitälern enden. Schon nur die Scheu vor dem Corona-Test zu überwinden, wäre in den nächsten zwei Wochen ein wichtiger Beitrag. Über die Festtage wollen wir Verwandte und Freunde treffen, ins Kino oder Museum oder Restaurant gehen, Konzerte besuchen, Ski fahren – die Zahl der Ansteckungen wird steigen. Also muss es vorher gelingen, sie spürbar zu senken. Sonst wird das neue Jahr nicht froh beginnen.