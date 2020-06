Hundekosmetik als neuer Trend – Damit Bellos Po nach Pfirsich duftet Hunde stinken zuweilen sehr. Tierparfüme sollen die fiesen Gerüche übertünchen. Bloss: Stehen Vierbeiner genauso auf Düfte wie Toto Chienelle oder Kennel No.5 wie ihre Halter? Claudia Fromme

Auch hübsche Hunde riechen nach Hund. Foto: AFP

Ein gesunder Hund riecht nach Hund. Leicht, wenn das Fell trocken ist. Stärker, wenn es nass ist. Das liegt an Mikroorganismen, die im Fell leben. Pfützen oder nasse Wiesen lösen die Geruchsstoffe aus den Ausscheidungen der mikroskopisch kleinen Fellbewohner – beim Verdunsten legen sich die flüchtigen organischen Stoffe als Stinkwolke um das Tier. So weit, so normal.