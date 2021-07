Ein kleines Land in Ekstase - Dänemarks grosse Frage: Kann es wieder wie 1992 sein?

EM-Halbfinal Dänemark vs. England – Dänemarks grosse Frage: Kann es wieder sein wie 1992 ? Kim Vilfort und Christian Eriksen – zwei persönliche Schicksale verbinden zwei spezielle Turniere für den dänischen Fussball. Thomas Schifferle

Sein grösstes Tor: Kim Vilfort erzielt im EM-Final gegen Deutschland das 2:0. Foto: Neal Simpson (Getty Images)

Kim Vilfort wusste auch ein halbes Jahr später nicht, wie er damals den Ball angenommen hatte. Vielleicht mit der Hand, mit dem Oberarm, der Schulter oder dem Gesicht? Mit Sicherheit wusste er nur, was danach geschah. Er schüttelte Andreas Brehme und Thomas Helmer ab, schoss mit links und sah, wie der Ball via Innenpfosten ins Tor flog.

Vilfort sass Anfang 1993 in einer kleinen Kabine des Hallenstadions, als er davon erzählte. Es war eine Zeit, als es in Zürich noch ein Hallenfussballturnier gab. Vilfort war mit Bröndby Kopenhagen zu Gast, und mit ihm war ein Spieler da, der im Sommer zuvor, im «Sommeren ’92», wie die Dänen sagen, Geschichte geschrieben hatte. Sein Tor damals war das 2:0 und die Entscheidung im Final der EM gegen Deutschland. Es war das Tor zur grössten Sensation, die es bis da an einem grossen Turnier gegeben hatte: Dänemark war Europameister.