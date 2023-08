«Dällebach Kari» in Thun – Nur 60 Prozent Auslastung, dafür 8 Nominationen «Dällebach Kari» erfüllt die Publikumsauslastung nicht. Die Thunerseespiele schreiben mit dem Musical rote Zahlen, sind jedoch für Musicalpreise nominiert. Franziska Streun

Dällebach Karis (Rolf Sommer im weissen Kittel) Coiffeursalon, sein Humor und die Süssigkeiten von Annemarie Geiser (Iréna Flury) sind gefragt. Foto: Patric Spahni

Die Eigenproduktion «Dällebach Kari» von 2010 zum 20-jährigen Bestehen neu zu inszenieren, erweist sich für die Thunerseespiele von den Zahlen her im Nachhinein als Fehlentscheid. Die Auslastung belief sich auf rund 60 Prozent – mit 45’000 Eintritten am wenigsten Publikum seit der überhaupt ersten Produktion im Jahr 2003, dem Musical «Evita» mit 53’000 Eintritten, allerdings damals noch mit einer kleineren Tribüne. Ebenfalls unter den Erwartungen lag mit 56’000 «Der Besuch der alten Dame» (2013). Als Vergleich: Mit je 83’000 Eintritten erreichten «Titanic» (2012) und «Mamma Mia» (2018) die volle Auslastung.

«Es reicht diesmal leider tatsächlich nicht für schwarze Zahlen», ergänzt die Presseverantwortliche Silvia Burkard die Medienmitteilung auf Anfrage. Doch das habe keinerlei Auswirkungen. «Wir sind Teil eines Familienunternehmens und daher ist unsere Existenz ungefährdet.» Weiter kommentiere das Unternehmen die Zahlen nicht, da diese wie bei anderen Unternehmen eine interne Geschäfts- und Budgetangelegenheit seien.

Die Thunerseespiele sind schweizweit die grösste Freiluftmusical-Veranstalterin, von der Professionalität wie auch von der Grösse der Tribüne her – seit 2012 jeweils mit zwischen 2000 und 2500 Plätzen, für «Dällebach Kari» waren es rund 2500. Die zweitgrösste ist die Walensee-Bühne.

Mögliche Gründe

Zu den Gründen schreiben die Seespiele: «Der Vorverkauf lief im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zaghafter.» Und: «Trotz des Aufschwungs nach der Premiere und den positiven Kritiken konnten wir den Rückstand leider nicht mehr wie gewünscht aufholen.» Wie auch bei anderen Veranstaltern zu hören sei, würden die Ticketverkäufe kurzfristiger getätigt. «Natürlich war es auch ein Wagnis, ein schon einmal auf unserer Seebühne gespieltes Stück nochmals aufleben zu lassen», ist zu lesen. «Das haben wir zum ersten Mal versucht und hatten somit keine Erfahrungswerte.»

Annemarie hüllt sich in den Stoff für ihr Hochzeitskleid und tröstet ihren Dällebach Kari. Foto: Patric Spahni

«Erschwerend hinzu kam, dass sich komödiantische Produktionen in der Regel besser verkaufen als Tragikomödien», lässt sich Geschäftsführer Oliver Burger zitieren. Trotzdem zieht er ein positives Fazit. «Qualität ist unser höchstes Gut. Wir konnten jene 45’000 Menschen, die zu uns gereist sind, begeistern.»

Derniere am Samstag?

Aufgrund von anhaltenden Tiefdruckgebieten mussten die Musicalmacher bis jetzt vier Vorstellungen verschieben, jüngst jene vom 24. August. Drei der verschobenen Shows sind nachgespielt. Mit der aktuellen Wetterlage bleibt aber offen, ob die Freitagsvorstellung und die Derniere vom Samstag, 26. August, stattfinden oder ebenfalls verschoben werden müssen.

«Die hochemotionale Produktion berührte viele Menschen, sorgte für Lacher, Tränen und allabendliche Standing Ovations.» Markus Dinhobl, ausführender Produzent

Der Entscheid, ob «Dällebach Kari» durchgeführt werden kann, wird auf der Website und via die Telefonnummer 0900 1600 00 bekannt gegeben. Die vorgesehenen Ersatzabende sind ebenfalls dort zu erfahren.

Erfolg aus künstlerischer Sicht

Aus künstlerischer Sicht dagegen ist das Revival von «Dällebach Kari» ein Erfolg, für die Thunerseespiele eine der bisher erfolgreichsten Produktionen. Die Thunerseespiele sind erstmals für den Deutschen Musical-Theater-Preis nominiert, und das in 8 von 16 Kategorien. «Sowohl von unseren Gästen als auch aus der Branche erreichten uns unzählige begeisterte Rückmeldungen», wird Markus Dinhobl, ausführender Produzent, in der Mitteilung zitiert. «Die hochemotionale Produktion berührte viele Menschen, sorgte für Lacher, Tränen und allabendliche Standing Ovations.»

Erfolglos versucht Dällebach Kari die Hochzeit von Annemarie mit seinem Schulfreund zu verhindern. Foto: Patric Spahni

Den Deutschen Musical-Theater-Preis gibt es seit 2014. Nominiert werden Uraufführungen, die für den deutschsprachigen Raum konzipiert sind. Die infrage kommenden drei Eigenproduktionen der Thunerseespiele wären gewesen: «Dällebach Kari» 2010, «Gotthelf» 2011 und «Der Besuch der alten Dame» 2013.

In 8 vom 16 Kategorien nominiert

Die Deutsche Musical-Akademie hat «Dällebach Kari» für das «Beste Revival» nominiert, ebenso für die «Beste Regie» (Simon Eichenberger), die «Beste Choreografie» (Simon Eichenberger), das «Beste Bühnenbild» (Charles Quiggin), das «Beste Kostüm- & Maskenbild» (Aleš Valášek, Ronald Fahm, Olivia Sieber), das «Beste Sounddesign» (Thomas Strebel), den «Besten Darsteller in einer Hauptrolle» (Rolf Sommer) und den «Besten Darsteller in einer Nebenrolle» (Lukas Hobi). Die Preisverleihung findet am 9. Oktober 2023 im Berliner Theater des Westens statt.

Diese Nominationen werten die Thunerseespiele als «gutes Vorzeichen» für «Mary Poppins». Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. «Wir haben unzählige begeisterte Rückmeldungen erhalten», ergänzt der künstlerische Leiter. «Für die Auditions im September haben sich gut 800 Musicaldarstellende aus aller Welt beworben.»



Annemarie trauert an der Beerdigung um ihren Dällebach Kari. Foto: Patric Spahni

