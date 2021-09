Für Ungeimpfte wird es eng – «Da werde ich störrisch wie ein pubertierender Teenager» Nur noch mit Zertifikat ins Restaurant und Tests selber bezahlen: Ungeimpfte geraten unter Druck – was bei ihnen eher Trotz auslöst. Drei Personen erzählen, wie es jetzt um sie steht. Sarah Buser , Dölf Barben

Bei manchen Ungeimpften löst die ausgeweitete Zertifikatspflicht Abwehrreaktionen und Trotz aus. Illustration: Pedä Siegrist

In Restaurants und Fitnessclubs gilt ab Montag die Zertifikatspflicht. Wer nicht geimpft, genesen oder getestet ist (3G), hat dort keinen Zutritt mehr. Der Bundesrat sieht im erweiterten Obligatorium die beste Möglichkeit, eine Überlastung der Intensivstationen und einen neuen Lockdown abzuwenden.

Für Personen, die dieses Zertifikat nicht vorweisen können, wird es nun immer enger. Der «Bund» hat mit drei von ihnen gesprochen. Dabei ging es nicht primär um die Frage, warum sie sich bisher nicht impfen liessen. Sondern darum, was der zunehmende Druck in ihnen auslöst, wie sich jetzt fühlen, was sie von den Massnahmengegnern halten und ob sie nun «einknicken» werden.