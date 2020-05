Telefon-Podcast «Frey zu Hause» – «Da waren 25 andere Paare im Dorf, und alle wussten warum» Im Corona-Podcast spricht Patrick Frey mit Schauspielerin Linda Geiser («Lüthi und Blanc») über ihre Abtreibung. Und den ersten amerikanischen Film, in dem man nackte Brüste sehen konnte – darunter die ihrigen.

«Frey zu Hause» – das ist der Corona-Telefon-Podcast mit Patrick Frey und seinen Gästen über das Leben in der «aussergewöhnlichen Lage».

Der Schauspieler und Autor Patrick Frey will wissen, wie es den Schweizerinnen und Schweizern während der Corona-Pandemie geht. Er ruft prominente und weniger bekannte Menschen an und führt ein persönliches Gespräch. Daraus entsteht ein authentischer und ungeschnittener Telefon-Podcast in einer «aussergewöhnlichen Lage».