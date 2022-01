Omikron in Grossbritannien – «Da müssen wir einfach durch, so gut es geht» Die britische Regierung will von schärferen Corona-Massnahmen nichts wissen – obwohl immer mehr englische Spitäler Alarm schlagen und nun sogar das Militär eingesetzt werden muss. Peter Nonnenmacher

Vielerorts im Land sind sie mittlerweile nicht mehr einsatzbereit: Krankenwagen vor dem Royal London Hospital (6. Januar 2022). Foto: Matt Dunham (AP, Keystone)

Am meisten Aufsehen in Grossbritannien erregte diese Woche eine interne Anweisung im Rettungsdienst des NHS, des Nationalen Gesundheitswesens, für Nordost-England. Dessen medizinischer Direktor Mathew Beattie hatte Mitarbeitern der Telefonzentrale für Krankentransporte einen ungewöhnlichen Rat erteilt: Bei Notrufen sollten die Telefonistinnen und Telefonisten den Anrufern empfehlen, sich gegebenenfalls «von Freunden oder Angehörigen» in die nächste Klinik fahren zu lassen, statt auf einen Krankenwagen zu warten. Oder auch ein Taxi ins Spital zu nehmen.