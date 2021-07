Reportage über Brieftaubenzüchter – «Da kommt meine Supertaube» Hans Burkhard lässt seine Tauben von weit her nach Hause fliegen – wie Hunderte andere Schweizer Züchter auch. Der «Tüübeler» sieht sich als Trainer eines Teams. Doch Tierschützer lehnen sein Hobby ab. Sandro Benini

Ankunft aus dem französischen Auxerre nach fünfstündigem Flug: Eine von 34 Tauben, die Hans Burkhard ins Rennen geschickt hat. Foto: Urs Jaudas

Kurz nach Mittag steigt die Nervosität. Hans Burkhard schaut auf die Uhr, ein schneller Blick in den Himmel, nichts. «In fünf Minuten sollten die Ersten kommen», sagt er.

Der 75-jährige Zürcher Oberländer wartet auf seine 34 Brieftauben, die am sechsten Wettkampf der Saison teilgenommen haben, zusammen mit insgesamt 1079 Vögeln aus dem Kanton Zürich, der Ostschweiz und dem Raum Basel.

Auflassort, wie es in der Sprache der Züchter heisst, war die mittelfranzösische Stadt Auxerre. Sie liegt 384 Kilometer entfernt von Wangen bei Dübendorf, wo Burkhard in einem Gewerbehaus ein Büro hat und im Dachgeschoss seine Tauben züchtet – Zürcher Agglo, aber in grüner, sanft geschwungener Landschaft.