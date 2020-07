», sagt Astronomin Kathrin Altwegg: Der Komet am Nachthimmel über Kalifornien.

« Mit Sicherheit ist Neowise einem der grossen äusseren Planeten begegnet », sagt Astronomin Kathrin Altwegg: Der Komet am Nachthimmel über Kalifornien.

Frau Altwegg, seit Jahrtausenden rätseln Astronomen über Kometen. Was ist so faszinierend an Himmelskörpern wie Neowise?

Ein Grund für die Faszination ist sicher, dass Kometen am Himmel auffallen. Zumindest sehr helle Kometen wie Neowise kann man sogar mit blossem Auge sehen. Zudem gibt es kein anderes Objekt am Himmel, das einen Schweif besitzt. Das hat die Leute schon immer fasziniert.