Mundart-Glosse über Italienferien – D Amalfiküschte isch im Ouguscht wien e Halluzination Italien, dieser alte Stiefel, ist gleichzeitig schrecklich und doch unfassbar schön. Ebenso zwiespältig hat sich die «Mundart»-Autorin als Touristin gefühlt. Renata Burckhardt

Alles ist steil, alles ist eng, alles ist voll – prächtig ist die Amalfiküste trotzdem. Foto: Getty Images/iStockphoto

U de doch wider Italie. Mir hei eigentlech nid wöue. Hei wöue ir Schwyz blybe, i de Bärge. Aber ds Wätter isch o mir irgendwenn uf e Wecker. De doch wider Italie. Isch ja geng wider e Pracht. U me muess nid häreflüge, dr Kafi isch überau guet, mit Cholbe u so, me muess o nid erkläre, was en Espresso Macchiato isch, ds Ässä isch o denn okey, we me nume schnäu irgendwo geit, hüfig nid z fleischlaschtig, mit nid z viu Anke u Nidle geng a Auem dranne.

Vor Pracht fasch erdrückt

U de abe chessle mit em Outo, wöu uf Napoli gits ke Nachtzug, nume dert aber hei mir non öppis am Meer gfunde. Aues angere isch «full booked» gsi, het «booking.com» gseit. Drum sy mir uf dr Landcharte vo Ligurie über d Toskana z letscht ir Region Kampanien glandet – ar Amalfiküschte. Zerscht virtuell, u de real per Blächchischte. I ha einisch meh fasch überbysse, was mir uf em Wäg aues NID hei chönne bsueche. Mailand, Parma, Modena, Bologna, Firenze, Orvieto, Rom, Neapel, um es paar Name z nenne. Das cha me eifach nid aues, mit eme Nünjährige sowieso nid un ir Hitz bis zu 40 Grad o nid. Me bruucht für das aues es Läbe. Italie wird vo syren aute Pracht fasch erdrückt. Me muess die Kultur us de verschiednige Jahrhundert, die ganze prächtige Stedt ja o schtemme, bewirtschafte, pflege. Italie, e Stifu bsetzt mit Diamante. En aute Stifu. Eine, wo z viu treit wird. Vo z viu Turischte. U wo komisch pflegt wird.