Pharmafabrik im Wankdorf – CSL investiert in Bern weitere 100 Millionen Franken Das Pharmaunternehmen baut im Wankdorf neue Anlagen und stellt zusätzliches Personal ein. Adrian Hopf-Sulc

Die Pharmafabrik im Berner Nordquartier wächst weiter. Foto: Beat Mathys

Die grosse Stellenschafferin in der Stadt Bern bereitet einen weiteren Ausbau vor. Die CSL Behring will an ihrem Berner Sitz im Wankdorf eine neue Abfüll- und Gefriertrocknungsanlage für ihre Medikamente bauen. Diese werde rund 100 Millionen Franken kosten, sagt Standortleiter Martin Schären dem «Bund». Und für die Anlage werde zusätzliches Personal benötigt: Schären geht von rund 50 Stellen aus.

Heute beschäftigt die CSL Behring in der Stadt Bern gut 1800 Personen. Die Mitarbeiterzahl ist in den letzten Jahren stark gestiegen, zuletzt nur noch langsam. Dies, weil verschiedene Ausbauprojekte abgeschlossen wurden, aber auch weil der australische Mutterkonzern CSL im Corona-Jahr 2020 einen Einstellungsstopp verfügt hat.