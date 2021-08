Fast eine halbe Milliarde Franken – CSL Behring investiert im Wankdorf riesige Summen Der eben erst fertiggestellte Neubau des Pharmaunternehmens in Bern soll bereits erweitert werden. Adrian Hopf-Sulc

Hochkomplexe Anlagen für winzige Blutteilchen: Blick in die Fabrik der CSL Behring in Bern. Foto: Beat Mathys

Das hören die Politikerinnen und Standortförderer gerne: Die grösste industrielle Arbeitgeberin in der Stadt Bern steckt viel Geld in neue Gebäude und Anlagen – und bindet sich mit diesen Investitionen für viele Jahre an die Bundesstadt. So hat die CSL Behring vor drei Jahren einen Neubau in Angriff genommen, in dem nun die Produktion anläuft. Im Gebäude namens Protinus befinden sich zwei zusätzliche Produktionslinien. Die CSL Behring stellt auf diesen Medikamente für Menschen mit Immunschwäche her.

Dafür filtert das Unternehmen kleinste Teile aus dem menschlichen Blutplasma, sogenannte Immunglobuline. Die Anlagen müssen exakt funktionieren und von Gesundheitsbehörden der Schweiz, der EU und der USA abgenommen werden. Der Bau kostete insgesamt über 300 Millionen Franken, wie der Berner Standortleiter Martin Schären sagt.