Asset Management neu eigene Division – Credit Suisse tauscht Führung wegen Greensill-Skandal aus Die Schweizer Grossbank zieht Konsequenzen im Skandal um die Greensill-Fonds. Der Leiter der neuen Division Asset Management wird künftig direkt an Konzernchef Thomas Gottstein berichten.

Seit gut zwei Wochen hält die Greensill-Affäre die Grossbank in Atem: Das Logo der Credit Suisse in Zürich. (10. September 2020) Foto: Urs Flueeler Keystone)

Die Credit Suisse zieht weitere Konsequenzen aus den Turbulenzen um die Lieferketten-Finanzierungsfonds im Zusammenhang mit der Greensill-Pleite. Das Asset Management wird künftig als eigenständige Division geführt und bekommt einen neuen Chef.

Leiter der neuen Division wird der ehemalige UBS-Manager Ulrich Körner. Der Bereich Asset Management werde per Anfang April aus der Division internationale Vermögensverwaltung ausgegliedert, teilte die Grossbank am Donnerstag mit.

Körner werde als Mitglied der Geschäftsleitung direkt an Konzernchef Thomas Gottstein berichten. Der bisherige globale Leiter Asset Management, Eric Varvel, werde Körner in den kommenden Monaten bei der Einarbeitung in die neue Rolle unterstützen. Danach werde er sich auf seine anderen Aufgaben als CEO der Credit Suisse Holdings (USA) und Chairman der Investment Bank fokussieren. Tamedia hatte bereits im Vorfeld von möglichen weiteren personellen Konsequenzen aus der Affäre berichtet.

Die Division internationale Vermögensverwaltung (IWM) wird derweil weiterhin von Philipp Wehle geführt, der ebenfalls in der Geschäftsleitung verbleibt.

Credit Suisse behält wegen Greensill Boni zurück

Doch die Affäre hat noch weitere Konsequenzen: Die Bank hält die Boni einer Reihe von Mitarbeitern zurück, die in die Vorgänge involviert sind - darunter auch von Mitgliedern der Geschäftsleitung.

CS-Chef Gottstein kassiert 8,3 Millionen Lohn Infos einblenden Credit-Suisse-Chef Thomas Gottstein hat 2020 in seinem ersten Jahr an der Spitze der Grossbank ein Gehalt von 8,5 Millionen Franken erhalten. Damit verdiente er weniger als sein Vorgänger als CEO Tidjane Thiam. Thiam hatte in seinem letzten Jahr 2019 eine Gesamtentschädigung von 10,7 Millionen Franken eingestrichen. Gottstein übernahm die CEO-Position Mitte Februar 2020 von Tidjane Thiam. Dieser war zurückgetreten, nachdem der Druck auf die CS im Zuge der Affäre um die Beschattung von Spitzenmanagern immer stärker geworden war. Zur Entschädigung an den abgetretenen Thiam machte die CS in dem am Donnerstag publizierten Vergütungsbericht keine Angaben. Wie schon im Vorjahr war der CS-Chef damit deutlich tiefer bezahlt als sein Pendant bei der Konkurrentin UBS. Der per Ende Oktober 2020 von der Konzernspitze zurückgetretene UBS-CEO Sergio Ermotti verdiente 2020 insgesamt 13,3 Millionen Franken. Sein Nachfolger Ralph Hamers, der am 1. September 2020 bei der UBS begonnen und das Amt des CEO am 1. November übernahm, erhielt insgesamt 4,2 Millionen Franken sowie eine einmalige Ersatzzahlung von 0,16 Millionen Franken. Die Gesamtentschädigung der CS-Geschäftsleitung, zu der Ende Jahr 13 Mitglieder gehörten, belief sich auf 68,4 Millionen nach 77,4 Millionen im Jahr davor. Bei der UBS verdiente das Top-Management 2020 insgesamt 115,9 Millionen. Verwaltungsratspräsident Urs Rohner erhält für die Zeit von der GV 2020 bis zur GV 2021 eine Totalkompensation von 4,7 Millionen Franken und damit gleich viel wie im Jahr davor. Der gesamte VR bekam 11,1 Millionen nach 11,3 Millionen. Tiefer ausgefallen ist in der CS der gesamte Bonus-Pool für die Belegschaft. Dieser reduzierte sich um 7 Prozent auf 2,95 Milliarden Franken.

Welcher Schaden der Bank aus Greensill entstehen wird, ist nach wie vor unklar. Doch einige Investoren hätten der Bank bereits rechtliche Schritte angedroht, heisst es im Geschäftsbericht. Der Schaden könnte letztlich “materiell für das operative Ergebnis” der Bank sein, warnte das Institut. Zur Aufklärung der Affäre gibt es der Bank zufolge eine Reihe von regulatorischen Untersuchungen, die bereits angelaufen sind oder erwogen werden. Im Rahmen dessen könnte auch die Finanzmarktaufsicht Finma die Vorkommnisse unter die Lupe nehmen. Zudem hat der Verwaltungsrat der Bank eine Untersuchung eingeleitet.

Der neue Asset-Management-Chef Körner war von 2014 bis 2019 CEO Asset Management bei der Konkurrentin UBS. Von 2019 bis 2020 war er bei der UBS Group als Senior Advisor des CEO tätig. Körner war allerdings schon früher Geschäftsleitungsmitglied bei der Credit Suisse gewesen und hatte bei der Bank verschiedene Funktionen wahrgenommen, darunter Finanzchef und operativer Chef der Credit Suisse.

SDA