Reaktionen auf CS-Datenleck – Credit-Suisse-Aktie im Minus, Finma in Kontakt mit Bank

CS Datenleck – Darum geht's

Informationen zu über 18’000 Konten von über 30’000 Kunden und Kundinnen der Credit Suisse wurden von einem Whistleblower an ausländische Journalisten und Journalistinnen geleaked. Die Enthüllungen führen auch zu weltweiter Kritik an der Pressefreiheit in der Schweiz. Ein 2015 geschaffener Gesetzesartikel verunmöglicht es Journalistinnen und Journalisten in der Schweiz, mit geheimen Bankdaten zu arbeiten – selbst wenn an deren Veröffentlichung ein erhebliches öffentliches Interesse besteht.