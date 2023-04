Wechsel nach 17 Jahren – Corrado Pardini tritt als Berner Gewerkschafts-Präsident zurück Der ehemalige SP-Nationalrat macht beim Gewerkschaftsbund des Kantons Bern den Weg frei für ein neues Co-Präsidium. Julian Witschi

Corrado Pardini, hier bei einer Rede zum 1. Mai in Thun, verlässt den Gewerkschaftsbund des Kantons Bern vier Jahre nach seiner Abwahl aus dem Nationalrat. Foto: Patric Spahni

Der mächtigste Gewerkschafter im Kanton gibt nach 17 Jahren seinen Posten ab. Corrado Pardini tritt an der Delegiertenversammlung vom Samstag in Bern nicht zur Wiederwahl als Präsident des Gewerkschaftsbunds des Kantons Bern (GKB) an. Er habe sich dazu entschlossen, schreibt der 57-Jährige im Jahresbericht der Dachorganisation ohne Angaben von Gründen.