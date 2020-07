Mobilität während der Pandemie – Corona treibt die Stadtberner nicht aufs Velo Wegen Corona wird mehr Fahrrad gefahren. Ausgerechnet in der Stadt merkt man davon aber eher wenig. Andres Marti , Svenson Cornehls

Auf der Schlossstrasse hat der Velovekehr gegenüber dem Vorjahr etwas zugenommen. Der pandemiebedingte Veloboom findet jedoch ausserhalb der Stadt statt. Foto: Adrian Moser

Wegen der Pandemie boomt das Velofahren. So haben sich während des Lockdown die zurückgelegten Velostrecken in der Schweiz laut einem Forschungsprojekt der ETH fast verdreifacht. Derweil berichten Velohändler von einer gesteigerten Nachfrage an Velos und E-Bikes. Auch die Velomechaniker gehören zu den Profiteuren der Krise.