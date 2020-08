Verzögerte Einführung von Neuerungen – Wegen Lokführermangel fallen täglich 200 Züge aus Die SBB hat den neuen Fahrplan vorgestellt, der zahlreiche Verbesserungen für den Personenverkehr mit sich bringen wird. Doch einige neue Angebote können wegen Covid-19 nur verzögert eingeführt werden.

Die Coronavirus-Pandemie macht den Wechsel zum Fahrplan 2021 anspruchsvoll. Foto: Gian Ehrenzeller (Symbolbild Keystone)

Die SBB haben den Fahrplan 2021 vorgestellt: Er bringt zahlreiche Verbesserungen für den Personen- und Güterverkehr in der ganzen Schweiz. Die Coronavirus-Pandemie macht den Wechsel jedoch anspruchsvoll.

Die SBB können zwar den Grossteil des geplanten Angebots am 13. Dezember umsetzen, einzelne Angebote könnten wegen der Auswirkungen der Pandemie aber nur verzögert eingeführt werden. So komme es wegen des Lokführermangels bis zum Fahrplanwechsel im Dezember zu Angebotseinschränkungen, hiess es am Mittwoch an einer Medienkonferenz in Olten. Auch temporäre Baustellenstopps wegen des Coronavirus hätten Auswirkungen auf den Start des neuen Fahrplans.

Insgesamt biete dieser dank der Fertigstellung der Neuen Eisenbahn-Alpentransversale (Neat) zahlreiche Verbesserungen. Die Flachbahn durch die Alpen ermögliche neue Angebote im nationalen und internationalen Güter- und Personenverkehr, darunter häufigere und schnellere Verbindungen auf der Nord-Süd-Achse, mehr Verbindungen ab Zürich nach München, St. Gallen und Chur sowie neue Direktverbindungen von Basel nach Mailand.

