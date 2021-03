Schlechtes Jahr für die Insel – Pandemie beschert der Insel Verluste in Millionenhöhe Knapp 20 Millionen Franken: So gross wie im Jahr zuvor der Gewinn war, so gross ist im Pandemie-Jahr 2020 der Verlust im Spitalbetrieb der Insel. pd/db

Der Spitalbetrieb der Insel war im vergangenen Jahr stark defizitär. Adrian Moser

Die Insel Gruppe blicke auf ein stürmisches Jahr zurück, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwochmorgen. Die Gruppe schreibt einen Konzernverlust von 6,7 Millionen Franken. Im Vorjahr hatte ein Gewinn von 37,2 Millionen resultiert. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) beläuft sich auf 94,8 Millionen.

Der Spitalbetrieb für sich betrachtet verzeichnet einen Verlust von 19,9 Millionen Franken. Im Vorjahr betrug der Gewinn 19,2 Millionen. Das Ergebnis beinhalte beim Kanton Bern beantragte Covid-19-Finanzmittel im Umfang von 52 Millionen Franken, heisst es in der Mitteilung. Die Basis dazu bilde die kantonale «Verordnung über Massnahmen zur Bewältigung der Coronavirus-Krise im Gesundheitswesen». Die damit verbundene Abgeltung decke aber lediglich einen Teil der finanziellen Belastung der Covid-19-Pandemie ab, schreibt die Inselgruppe.

Lockdown führte zu Rückstand

Sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich sind gemäss Mitteilung an den sechs Spitälern der Insel Gruppe insgesamt weniger Patientinnen und Patienten behandelt worden als im Vorjahr. Nach einem hohen Patientenaufkommen zu Jahresbeginn folgte in den Monaten März und April der nationale Lockdown mit dem Verbot elektiver, also verschiebbarer Eingriffe.

Trotz rascher Erholung der Fallzahlen in den Folgemonaten habe der Rückstand aus dem Lockdown nicht kompensiert werden können. Die zweite Covid-19-Welle im vierten Quartal habe einen Ausbau der betriebenen Intensivbettenkapazitäten und personell bedingt wiederum eine Reduktion der elektiven Operationen erfordert. Damit habe sich der Fallzahlenrückgang gegenüber dem Vorjahr zusätzlich vergrössert. Gemäss Insel beträgt der Rückgang bei den stationären Fällen gegenüber dem Vorjahr insgesamt 8 Prozent. Dies entspricht 5'050 weniger Austritten gegenüber dem Vorjahr.

Schwierigere Fälle

Gleichzeitig sei der durchschnittliche Schweregrad der behandelten Patientinnen und Patienten (Case Mix Index) über alle Spitäler der Insel Gruppe um 3,8 Prozent angestiegen, heisst es in der Mitteilung, und zwar auf einen Wert von 1,42 (Case Mix Index Inselspital, Universitätsspital Bern: 1.53). Bei den ambulanten Fallzahlen verzeichnet die Insel Gruppe einen Rückgang von 2,5 Prozent, was 21'498 weniger ambulanten Konsultationen gegenüber dem Vorjahr entspricht.