Kontroverse um Virus-Herkunft – Corona ist die Seuche der anderen China und USA streiten erbittert über den Ursprung des Coronavirus, Europa steht verzweifelt in der Mitte. Der Konflikt könnte noch viel Schaden anrichten. Paul-Anton Krüger und Georg Mascolo

Die Staatschefs von China und den USA sind zurzeit wohl nicht einander zugeneigt: Xi Jinping und Donald Trump auf einem Wandgemälde im Mauerpark in Berlin. Foto: Keystone

Wenn es um die Frage geht, wer politisch am unverantwortlichsten mit der Corona-Pandemie umgeht, liefern sich zwei Staaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen: China und die USA. Die Führung in Peking blockiert seit Wochen eine von der Weltgesundheitsorganisation WHO geforderte sogenannte Ursprungsmission, mit der man endlich mehr über die genaue Herkunft des Virus erfahren will.

Dies sei «extrem wichtig», erklärt die WHO, sowohl um künftige Pandemien verhindern zu können als auch um für die Entwicklung von Therapien und eines Impfstoffs Rückschlüsse ziehen zu können. Man warte auf eine Einladung aus China. Die Hoffnung aber, dass Peking sich doch noch bewegen könnte, machte inzwischen der chinesische Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf, dem Sitz der WHO, zunichte.

Unabhängige Experten, erklärte Chen Xu, werde man erst einladen, wenn man den «endgültigen Sieg» über das Virus errungen habe. Dies habe jetzt Priorität, «man müsse Menschen retten». Dann schob Chen noch eine Forderung nach. Es müsse auch die «richtige Atmosphäre» für eine solche Untersuchung herrschen, ohne die «absurde und lächerliche» Politisierung, die derzeit stattfinde.

Beziehung zwischen China und USA vergiftet sich weiter

Das richtet sich an die USA, deren Regierung in zunehmend kürzeren Abständen und schrillerem Ton behauptet, das Virus sei aus einem Hochsicherheitslabor des Instituts für Virologie in Wuhan freigesetzt worden, jener zentralchinesischen Metropole, aus der die ersten Corona-Infektionen gemeldet wurden.

Von «enormen» und «signifikanten Belegen» sprach US-Aussenminister Mike Pompeo zu Beginn der Woche. Selbst die Frage, ob das Virus seiner Meinung nach menschengemacht sei, bejahte er zunächst. Konfrontiert mit der Einschätzung der eigenen Geheimdienste, die keine Hinweise auf ein künstlich hergestelltes Virus sehen, etwa durch Genmanipulation, ruderte Pompeo jedoch zurück.

Der Corona-Konflikt dominiert nun die breitere geopolitische Auseinandersetzung zwischen Washington und Peking, die lange um die Handelsbeziehungen ausgetragen wurde. Donald Trumps Leute sehen in einer harten Linie gegen China eine vielversprechende Wahlkampfstrategie, zumal Meinungsumfragen nahelegen, dass immer mehr Amerikaner glauben, dass letztlich China für die Verheerungen in den USA verantwortlich ist.

In Peking schwört sich die Parteiführung ein auf eine entschlossene, kompromisslose Gegenwehr. Eine harte Konfrontation hat begonnen, die das Verhältnis der beiden Mächte weiter vergiftet.

Neue Normalität nach dem Lockdown: Studenten in einer Mensa der Universität von Wuhan. Foto: Keystone

Zwischen ihnen stehen zunehmend verzweifelt die europäischen Regierungen. Auf der einen Seite unterstützen sie eine gründliche Untersuchung des Ausbruchs – und sind damit nahe an den USA. Andererseits beobachten sie mit Irritation, wie die Labor-These in den Erklärungen der US-Regierung immer mehr in den Vordergrund rückt – ohne dass hierfür Beweise öffentlich gemacht oder zumindest intern mit den Verbündeten geteilt werden. In Europa besteht nun die Sorge, dass sich der Konflikt zwischen China und den USA zuspitzt und eine sachliche Aufklärung über die Ursprünge der Pandemie auf der Strecke bleibt.

Befeuert werden solche Sorgen durch fragwürdige Leaks, die manchen an die chinesischen Methoden der Desinformation gemahnen. Schlagzeilen machte jüngst ein angebliches Papier der Geheimdienst-Allianz «Five Eyes», der neben den USA auch Australien, Grossbritannien, Neuseeland und Kanada angehören. Gemäss dem australischen «Daily Telegraph» ist es Grundlage für die Vorwürfe, denen die Geheimdienste nachgehen.

Es hält fest, wie Chinas Behörden frühzeitige Warnungen seiner Mediziner unterdrückten, das wahre Ausmass des Ausbruchs herunterspielten und Informationen zensierten. Die Vertuschung geisselt das Dossier als «Anschlag auf die internationale Transparenz». Die Befunde des vermeintlichen Papiers der «Five Eyes» sind denkbar unspektakulär: Dass Peking vertuscht hat, ist inzwischen allgemein bekannt.

EU will sich aus dem Streit raushalten

Irritierend ist allerdings, dass Peking trotz aller öffentlichen Kritik an der Vertuschung an diesem Kurs festhält: Der Epidemiologe Larry Brilliant, der lange für die WHO arbeitete, sagt: «Nun hat die chinesische Regierung den Forschern im eigenen Land untersagt, Erkenntnisse zum Ursprung der Pandemie zu veröffentlichen. Diese Form der Zensur ist eher selten.» Und weiter hält Brilliant fest: «Ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Aber es ist schon sehr verdächtig, Wissenschaftlern die Veröffentlichung einer epidemiologischen Untersuchung zu verbieten.»

Noch versuchen die Europäer, nicht hineingezogen zu werden in den Streit zwischen Washington und Peking. «Wir müssen uns unabhängig ansehen, was passiert ist», sagt Josep Borrell, der Aussenbeauftragte der EU. «Von diesem Streit zwischen den USA und China sollten wir uns fernhalten.» Doch längst sehen sie sich dem Druck der Kontrahenten ausgesetzt. Borrell räumt ein, dass Peking durch diplomatische Kanäle mit «Drohungen und Anreizen» zu erreichen versuchte, einen kritischen Bericht der EU zu den Desinformationen aus China zu entschärfen.

Ein Showdown droht anlässlich der bevorstehenden jährlichen Weltgesundheitsversammlung, des obersten Entscheidungsorgans der WHO. Die EU möchte dort erreichen, dass eine internationale Untersuchung sich der Frage widmet, welche «Lektionen aus der internationalen Reaktion» auf die Corona-Pandemie sich lernen lassen – ohne eine explizite Schuldzuweisung an China. Doch auch diesen Weg möchte die Staatsführung in Peking offenbar nicht mitgehen.