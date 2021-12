Sorgen bei den SCL Tigers – Corona-Fälle auch in Langnau Zwei Tigers-Profis haben sich mit dem Virus angesteckt. Zudem fällt der Finne Aleksi Saarela noch mehrere Wochen lang verletzt aus. Philipp Rindlisbacher

Muss pausieren: Aleksi Saarela beklagt Schmerzen am Handgelenk. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Das grosse Chaos im Schweizer Eishockey ist kaum mehr fern. Nach Ambri-Piotta, Servette und Davos sowie in der Swiss League Olten und Winterthur hat es drei weitere Mannschaften erwischt: Auch bei Zug, Lugano und den Rapperswil-Jona Lakers haben sich diverse Spieler mit dem Cornavirus infiziert. Während bei den St. Gallern vorerst nur der Trainingsbetrieb eingestellt wird, befinden sich Zuger und Tessiner nach Anordnung des Kantonsarztes in Quarantäne. Die Betroffenen haben gemäss offiziellen Angaben nur leichte bis gar keine Symptome. Vier Meisterschaftsspiele sind bereits verschoben worden.

«Verschont geblieben» sind bisher die drei Berner Clubs Biel, der SC Bern und Langnau. Wobei auch bei den SCL Tigers über die Festtage zwei Spieler positiv getestet wurden, ihnen soll es aber den Umständen entsprechend gut gehen. Einschränkungen haben die Emmentaler zumindest vorerst keine zu befürchten, auch die Reise ans Testspiel nach Arosa ging am Dienstag planmässig über die Bühne. Die Partie vom Sonntag in der Ilfishalle gegen Lausanne soll stattfinden, ein dickes Fragezeichen steht hinter dem Gastspiel am 4. Januar in Rapperswil.

Länger ausfallen wird bei den Tigers Aleksi Saarela. Der Finne leidet an einer Blessur am Handgelenk, er dürfte erst nach der Olympia-Pause Ende Februar wieder einsatzfähig sein. Letztmals spielte der der 24-Jährige am 7. Dezember, bereits im Herbst hatte er einige Partien verletzungsbedingt verpasst. Saarela, der seinen Vertrag vorzeitig um zwei Saisons verlängert hat, steht mit acht Saisontreffern zu Buche. Es ist nicht auszuschliessen, dass sich die Emmentaler nach einem Ersatz umsehen werden.

Womöglich erhält der finnische Verteidiger Vili Saarijärvi von seinem Club Lukko nach dem Jahreswechsel die Freigabe für einen vorzeitigen Wechsel nach Langnau. Die Chancen düften steigen, sollte sich Lukko (derzeit Rang 12) nicht in Richtung Playoff-Plätze (Top 10) verbessern können. Sicher ist: Saarijärvi wird spätestens nächste Saison für die Tigers spielen, der Transfer ist zwar noch nicht kommuniziert worden, die Verträge aber sind mittlerweile unterschrieben. In der finnischen Liga gehört der 24-Jährige zu den produktivsten Defensivspielern.

