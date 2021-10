Wegen Gummischrot im Auge – Corona-Demonstrant will Berner Polizei anzeigen Iwan Schertenleib wurde bei einer unbewilligten Demo mit Gummischrot am Auge verletzt. Nun will der 51-Jährige die Polizei zur Rechenschaft ziehen. Das dürfte schwierig werden. Michael Bucher

Muss seit der Verletzung durch Gummischrot eine Schutzbrille tragen: Massnahmekritiker Iwan Schertenleib in der oberen Rathausgasse. Foto: Christian Pfander

Iwan Schertenleib steht am oberen Ende der Berner Rathausgasse und blickt Richtung untere Altstadt. «Hier hats mich erwischt», sagt er auf der Höhe der Versa-Bar. Er spielt die Szene nach, geht in eine leicht geduckte Haltung und dreht sich dann plötzlich ab.

Die Szene, die er gestenreich beschreibt, spielte sich vor einem Monat genau hier ab. Hunderte Gegnerinnen und Gegner der Corona-Massnahmen demonstrierten an jenem Donnerstagabend in Bern. Die Kantonspolizei Bern hatte von der Stadt den Auftrag, den unbewilligten Protestumzug zu unterbinden. In der Rathausgasse setzte die Polizei Gummischrot ein – laut eigenen Angaben, um ein Vordringen der Demonstrierenden in die untere Altstadt zu verhindern.