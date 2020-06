Fliegen während der Pandemie – Corona-Ansteckungen: Dieser Platz im Flugzeug ist der sicherste Volle Flieger transportieren derzeit wieder Hunderte Menschen auf einmal – ohne den ansonsten geforderten Mindestabstand. Experten halten das für keine gute Idee. Christina Berndt

«Reale Gefahr»: Passagiere und Flugbegleiterin mit Maske in einem Flugzeug der Austrian Airlines. Foto: Helmur Fohringer/Keystone

Der Betrieb an Flughäfen zieht langsam wieder an und die Plätze im Flugzeug füllen sich. Dass gerade eine Pandemie den Planeten umklammert, zeigten nur die Masken vor den Gesichtern der Reisenden. Ansonsten erinnerte nichts an die sonst gültigen Regeln zur Eindämmung von Covid-19. Abstand? Fehlanzeige. Treffen nur in Kleingruppen? In dem Fliegern sitzen ein paar hundert Leute dicht an dicht. Viele Menschen fragen sich seither, weshalb Flugreisen in vollen Maschinen nun wieder erlaubt sind.