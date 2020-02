Operation Mitholz: Zuschütten als Plan B

Weshalb wird die Räumung des Munitionslagers Mitholz voraussichtlich erst nach 2040 abgeschlossen sein?

Die Räumung ist in vier Phasen gegliedert. In den ersten zwei Phasen werden der Prozess der Räumung geplant und gezielte technische Untersuchungen im ehemaligen Lager durchgeführt. In Phase 3 werden die notwendigen Schutzmassnahmen für Strasse und Schiene realisiert und die Anlagen für die Munitionssortierung und -entsorgung bereitgestellt. In Phase 4 werden die Munitionsrückstände geräumt. Die Vorbereitungszeit dauert über zehn Jahre, mit der Räumung kann frühestens 2031 begonnen werden.