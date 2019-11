Zuerst verschlafen und dann zu spät reagiert

3:4 unterliegen die SCL Tigers in Lausanne. Doch das knappe Resultat täuscht: Weil ihnen der erste Auftritt in der neuen, schmucken Vaudoise-Arena während 40 Minuten missriet.

Bereits im Startdrittel gerieten sie 0:3 in Rückstand, hatten dem forschen Tempo der Waadtländer nichts entgegenzusetzen. Fünfmal hatten die SCL Tigers in Serie gewonnen – der letzte Erfolg allerdings ist bereits zwei Wochen alt. Neben dem Out im Cup kassierten sie nun in der Meisterschaft die dritte Niederlage de suite.

Erni ist zurück und trifft

Als die SCL Tigers am 23. März zum vorletzten Mal in Lausanne gastiert hatten, endete das im Debakel. Die «Belle» im Playoff-Viertelfinal verloren sie bekanntlich sang- und klanglos 1:8 – allerdings brachen damals die Dämme erst zur Spielhälfte. Gestern waren etwas mehr als 13 Minuten gespielt, als die Zeichen bereits sehr auf eine Niederlage der SCL Tigers standen.

Claudio Cadonau musste nach einem Crosscheck auf die Strafbank, auf der bereits Raphael Kuonen sass. Lausanne benötigte dann in doppelter Überzahl lediglich 13 Sekunden, bis Jonas Junland wuchtig zum 3:0 traf. Zuvor hatte Joël Vermin Nolan Diem zur Slalomstange degradiert und dann auch Damiano Ciaccio keine Chance gelassen (3.), sowie Josh Jooris einen Schuss Petteri Lindbohms noch entscheidend abgelenkt (7.).

Apropos Ciaccio: Der Langnauer Torhüter konnte einem leid tun. Er hatte bis zu diesem Zeitpunkt kaum einen Schuss pariert, doch traf ihn bei keinem der drei Gegentore eine Schuld. Nur wird das dem Selbstvertrauen des Romands kaum zuträglich sein. Sieben Meisterschaftspartien absolvierte er in dieser Saison, sieben Mal verloren die SCL Tigers dabei.