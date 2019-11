Zu wenige Amerikaner schauen hin

Das zeigt, in welchem Ausmass ein Impeachment immer auch ein Kampf um die öffentliche Meinung ist. Nur wenn eine solide Mehrheit der Bürger, sprich der Wähler, den Rauswurf des Präsidenten befürwortet, ist der politische Druck auf den Senat gross genug, dass dort die nötige Zweidrittelmehrheit zustande kommt.

Keine 50 Prozent

Zugleich zeigt das Beispiel Nixon, wie wichtig es für die Anklägerseite ist, die Öffentlichkeit auch tatsächlich zu erreichen. Das war vor 46 Jahren noch einfacher. Die Amerikaner haben heute Hunderte Fernsehkanäle zur Auswahl, dazu ein Dutzend Streamingdienste und das gesamte Internet. Die Konkurrenz um die Aufmerksamkeit der Bürger ist gewaltig. Gemessen an diesen Kriterien haben die Demokraten mit ihrem Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump noch einen ziemlich weiten Weg vor sich.

Die Lage in Zahlen: Bisher gibt es in den USA zwar ein relative, aber keine absolute – und schon gar keine überwältigende – Mehrheit für die Entfernung Trumps aus dem Amt. Laut dem Durchschnitt der Umfragen, den die Website «Real Clear Politics» errechnet, sind 48,5 Prozent der Amerikaner dafür; 45,7 Prozent sind dagegen. Damit der Zustimmungswert auf deutlich mehr als 50 Prozent steigt, müssten sich also alle unentschiedenen sowie einige der bisher skeptischen Bürger gegen Trump wenden.

Genau deswegen haben die Demokraten am Mittwoch mit den öffentlichen Anhörungen begonnen, die nächste Woche fortgesetzt werden. Sie hoffen, dass mehr Amerikaner Trump fallen lassen, wenn glaubwürdige Zeugen darlegen, dass der Präsident die Ukraine erpresst hat, um sich im Wahlkampf 2020 einen Vorteil gegen den möglichen demokratischen Kandidaten Joe Biden zu verschaffen.

6 der knapp 14 Millionen Zuschauer vom Mittwoch sahen sich die Anhörung entweder beim politisch rechten Sender Fox News oder beim linken Sender MSNBC an.

Ob die Anhörungen die öffentliche Meinung in Bewegung bringen, wird sich erst zeigen, wenn es neue Umfragen gibt. Der Start war freilich nicht ermutigend. 13,8Millionen Zuschauer sahen am Mittwoch live zu, als zwei Diplomaten erklärten, wie Trump die Auszahlung von Militärhilfe an Kiew und einen Besuch des ukrainischen Präsidenten im Weissen Haus an die Forderung geknüpft hatte, dass die Ukraine gegen Biden ermittelt. Das Interesse der Bürger am Impeachment war damit weit geringer als bei früheren Anhörungen.