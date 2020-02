YB ist im Meisterrennen auf dem Mittelweg

Es war Sommer, die Woche vor dem Saisonstart, und die Frage ging an Trainer Gerardo Seoane. Er rechne damit, dass YB erneut Meister werde, hatte der Journalist begonnen, ehe er anfügte: «Wünschen Sie sich ein spannendes Meisterrennen, oder soll es wieder so deutlich werden wie in der letzten Saison?»