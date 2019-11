Wer sicher sein will, sagt gar nichts mehr

Das Gesetz ist im April beschlossen worden. Seither mussten russische Internetanbieter und Online-Dienstleister eine spezielle Ausrüstung an ihren Servern installieren. Durch sie kann die Medien-Aufsichtsbehörde Roskomnadsor Inhalte besser überwachen. Die Behörde führt längst eine schwarze Liste mit unerwünschten Internetsites. In Zukunft möchte sie zentral entscheiden, welche Inhalte sie blockiert, wo sie den Datenfluss verlangsamt oder ganze Regionen vom Netz abkoppelt. Das ist der Plan.

Am liebsten eigene Server

Diese Isolierungspolitik soll Russland vor Cyberattacken schützen. Ausserdem, so der Kreml, könnte der Rest der Welt auf die Idee kommen, das Land vom globalen Internet abzuschneiden. Deswegen brauche man eine eigene Infrastruktur. Am liebsten würde der Kreml den Internetverkehr komplett über russische Server leiten.

Was als Schutz gegen äussere Bedrohungen beworben wird, richtete sich auch gegen Kritik von innen. Das Internet ist der Ort in Russland, wo sich die Opposition bisher noch beinahe ungehindert treffen kann. Zu Protesten verabredet man sich über Twitter, Facebook und den Nachrichtendienst Telegram. Und während die Staatsmedien Demonstrationen höchstens als Randnotiz erwähnen, kann man sie im Internet live verfolgen.

Online organisieren Tausende Hilfe für Festgenommene und berichten im Internet über die absurden Gerichtsverfahren gegen Protestteilnehmer. Dort kursieren dann Videos, die deren Unschuld beweisen und gleichzeitig Polizeigewalt bezeugen. Informationen, die der Kreml nicht kontrollieren kann, aber gerne kontrollieren würde.

Dabei kommt es nicht nur darauf an, was technisch möglich ist. Durch das neue Runet werden sich die Menschen künftig stärker überwacht fühlen. Welche Meinung erlaubt ist und welche nicht, formulieren russische Gesetze wie das gegen Fake News oder gegen Beleidigung der Staatsmacht bewusst vage. Wer sichergehen will, der sagt am besten gar nichts.