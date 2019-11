Was vom Impeachment-Drama bleibt

Die laufende Impeachment-Untersuchung ist erst die vierte in der Geschichte. Vor allem aber ist sie die erste, die in einer Zeit stattfindet, in der die beiden zerstrittenen Lager des Landes in ihrer eigenen Medienrealität leben. In der von Trump geprägten Realität wollte der Präsident von der Ukraine keine Ermittlungen gegen seinen Rivalen Joe Biden. Er drängte die von US-Unterstützung abhängige Regierung in Kiew auch nicht zu einem Gegengeschäft. Er wollte nichts. Die vom Kongress bewilligte Militärhilfe an die Ukraine behielt er bloss zurück, weil er sich um die Korruption sorgte. Oder weil er der Verschwörungstheorie nachgehen wollte, wonach es nicht Russland war, das 2016 die US-Wahlen sabotierte, sondern die Ukraine.

Der von Trump ernannte EU-Botschafter sagte unter Eid aus, dass es ein Quidproquo gegeben habe.

Vieles in dieser Medienrealität ist bizarr. Aber das heisst nicht, dass nicht viele Amerikaner glauben, was sie darin sehen, hören und lesen. Auf sie macht es keinen Eindruck, dass in den vergangenen Wochen viele Zeugen vor dem Kongress aufgetreten sind, die den Präsidenten belastet haben. Diese Zeugen haben glaubhaft dargelegt, dass es sehr wohl den Versuch Trumps gab, ein Gegengeschäft – ein Quidproquo – zu erhalten. Sie haben ausgesagt, dass Trump nicht am Kampf der Ukraine gegen Korruption interessiert war, sondern bloss an einer Ankündigung einer Untersuchung gegen Biden, die ihm politisch genützt hätte. Und sie haben festgehalten, dass auch hochrangige Regierungsmitglieder Bescheid wussten.

Das alles wiegt schwer. Ein Präsident, der die Macht seines Amts dazu benutzt, einen Rivalen von einer ausländischen Regierung diskreditieren zu lassen: Das geht an den Kern dessen, was die Staatsgründer umtrieb, als sie das Instrument einer Amtsenthebung in die Verfassung schrieben. Doch den schlagenden, nicht zu widerlegenden Beweis, der einen grösseren Teil der republikanischen Anhänger und Abgeordneten überzeugen würde, hat die bisherige Impeachment-Untersuchung nicht erbracht. Es bleiben zu viele Lücken, zu viele Aussagen, die sich im Zweifelsfall für Trumps Unschuld auslegen lassen.

Umso grösser war die Bedeutung des Auftritts von Gordon Sondland. Der von Trump ernannte EU-Botschafter sagte unter Eid aus, dass es ein Quidproquo gegeben habe, und dass er bei seinem Versuch, die Ukraine zu Ermittlungen gegen Biden zu drängen, auf Anweisung des Präsidenten gehandelt habe. Von einem «Erdbeben» sprachen da die Demokraten, von einer «Bombe». Doch kurz darauf schob Sondland nach, dass er zwar zum Schluss gekommen sei, dass Trump die Militärhilfe für die Ukraine an die Ermittlungen gegen die Bidens knüpfe. So direkt habe ihm das der Präsident allerdings nicht gesagt. Trumps Worte seien gewesen: «Ich will nichts. Ich will kein Quidproquo.» Die Ukraine solle «das Richtige tun».

Donald Trump kommt bei der Hälfte des Landes mit seinem Verhalten davon, einmal mehr. So einfach geht das.

Eine Entlastung für Trump ist das nur, wenn man vom Zeitpunkt dieses Gesprächs absieht: Es fand statt, als Trump längst von der Beschwerde des Whistleblowers wusste, die schliesslich zum Impeachment-Verfahren führte. Und eine Entlastung ist es nur, wenn man davon absieht, was Trumps langjähriger früherer Anwalt Michael Cohen einmal über ihn sagte: «Er gibt dir keine Fragen und Anweisungen, er spricht in einem Code.» In der Realität von Trumps Verbündeten reicht es aber, um die Impeachment-Untersuchung für hinfällig zu erklären.