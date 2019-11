Teile der CDU lauern auf ein Ende der Ära Merkel

Viele Liberale und Konservative in der Partei, Wirtschaftsvertreter und Junge, aber vor allem der an der Basis beliebte Friedrich Merz arbeiten offensichtlich auf ein vorzeitiges Ende der Ära Merkel hin. Die Rebellen haben erkannt, dass die Grundrente eine mögliche Bruchstelle darstellt. Je unnachgiebiger sie in den Verhandlungen auftreten, umso schwieriger wird es für die geschwächte Kanzlerin und die noch schwächere Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, der SPD Zugeständnisse zu machen – und umso eher kommt es zum Bruch.

Merz, der Kramp-Karrenbauer vor einem Jahr im Ringen um den Vorsitz knapp unterlegen war und mit Merkel noch alte Rechnungen offen hat, wittert eine Chance auf Revanche. Vor einer Woche gab er Merkel die Schuld an den Wahlniederlagen der letzten Monate, nannte die Regierung «grottenschlecht», die Kanzlerin «untätig» und «führungslos» und warnte, so ­könne es auf keinen Fall weitergehen. Seither trauen sich auf einmal viele in der CDU, in anderen Worten dasselbe zu sagen.

Merkel an allem schuld

Die Wendigkeit der Kanzlerin mit der SPD sei sowieso der Grund für den Niedergang der einstigen Volkspartei, tönt es nun aus allen konservativen Ecken. Keinesfalls dürfe man weitere Kompromisse eingehen, bei der Rente oder anderswo – schon gar nicht, um der erschöpften Merkel zwei weitere Jahre Zeit zu kaufen. Ein Ende mit Schrecken sei alleweil besser als ein Schrecken ohne Ende. Mit Blick auf mögliche Neuwahlen liesse sich dann endlich auch die offene Führungs- und Machtfrage in der Partei klären – ohne Merkel, und wohl auch ohne Kramp-Karrenbauer.

Showdown in Leipzig

Zunächst geht es freilich noch um die Grundrente: Das letzte Verhandlungstreffen wurde auf Wunsch der CDU verschoben, nun wollen die Koalitionäre am Sonntag eine Lösung finden.

Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident und Chef der CSU, mahnte bereits: An der Grundrente dürfe diese Koalition nicht scheitern. Und überhaupt, was sei das für eine CDU, die nicht zum Regieren unbedingt entschlossen sei? Deutschland brauche gerade in unsicheren Zeiten dringend eine starke, stabile und handlungsfähige Regierung und nicht weiteren Parteienzank.

In gut zwei Wochen trifft sich die CDU in Leipzig zum ­Parteitag, ob mit oder ohne Lösung bei der Grundrente, weiss derzeit niemand. Merz hat bereits angekündigt, dort eine Programmrede zu halten und zu einer politischen Wende aufzurufen. Wird ihm da zugejubelt, dürfte dies Merkel und Kramp-Karrenbauer weiter schwächen.

Der Chef der CSU-Gruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, warnte: «Wenn man die Koalition infrage stellt, muss man auch die Antwort geben, wie es anschliessend weitergeht.» So, wie man den alten Heckenschützen Friedrich Merz kennt, hat er sich dazu bestimmt schon seine Gedanken gemacht.