Sechs Finger an jeder Hand

Die beiden, Mutter und Sohn, waren jedoch ein doppelter Glücksfall für die Wissenschaftler in Freiburg im Breisgau. Einerseits eine seltene Gelegenheit, um zu untersuchen, wie das Gehirn mit der Steuerung einer zusätzlichen Gliedmasse eigentlich zurechtkommt. Und andererseits, um eine Antwort auf eine Frage zu finden, die sich Forscher schon länger stellen: Ist es überhaupt möglich, mit mehr als dem umzugehen, was wir von Natur aus haben: fünf Finger an jeder Hand, zwei Arme, zwei Beine?

Vor allem Wissenschaftler, die zusätzliche künstliche Gliedmassen entwickeln wollen – also zum Beispiel einen Extraarm oder -finger –, zer­brechen sich darüber den Kopf. Denn künstliche Arme und Finger, die fein greifen, tasten und zupacken können, gibt es schon länger. Nur diese zusätzlichen Körperteile mit dem Gehirn zu verknüpfen, das stellt die Forscher vor Probleme. «Die Frage ist: Hat unser ­Gehirn die Kapazitäten, um zusätzliche Gliedmassen zu steuern?», sagt der Neurobiologe Carsten Mehring, einer der Autoren der Studie, die im «Journal Nature Communications» veröffentlicht wurde.

Das Gehirn ist vorbereitet

Um darauf eine Antwort zu finden, untersuchten er und seine Kollegen zunächst einmal, wie beweglich der zusätzliche Daumen ihrer Probanden überhaupt ist und was sich damit anfangen lässt. Die Wissenschaftler hatten dazu eigens ein Computerspiel entwickelt, für das man sechs Finger braucht. Für die beiden Probanden war das nach etwas Übung kein Problem: Das Spiel konnten sie mit einer Hand meistern, und zwar genauso gut und schnell wie andere mit zwei Händen.

Mithilfe eines MRT-Scanners konnten die Wissenschaftler sehen, welche Hirnareale bei der Bewegung des sechsten Fingers besonders gut durchblutet und damit gerade am Arbeiten waren. Dabei zeigte sich ganz deutlich: Für die Bewegung der Extrafinger hat das Gehirn zusätzliche Kapazitäten reserviert.

«Dass die Probanden den zusätzlichen Finger unabhängig von den anderen Fingern bewegen können, hat uns durchaus überrascht», sagt Mehring. Ein zusätzlicher Finger, der sich nicht eigenständig, sondern nur zusammen mit einem anderen bewegen lässt – auch das hätte Ergebnis der Untersuchungen sein können.