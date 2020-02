Nadelstiche gegen Tumorherde

«Früher», das war für Bischofberger im Gasthof Kreuz in Egerkingen SO, wo er 30 Jahre als Patron und Koch Gäste empfing und mit seiner Frau weit über hundert Lehrlinge ausbildete. Eine seiner Spezialitäten waren zarte Kalbslebern, die er schonend als Delikatesse zubereitete.

Die eigene Leber spürte er nie. Doch wusste er um seine Leberwerte. Die seien nie «superoptimal» gewesen. Vor sechs Jahren schickte ihn sein Hausarzt dann zum Spezialisten. Und der entdeckte im Ultraschall prompt eine Fibrose, eine beginnende Verhärtung der Leber. Untypisch, denn Bischofberger hatte kein Hepatitis-Virus eingefangen. Auch ist er nicht übergewichtig, zuckerkrank oder trank in der Vergangenheit zu viel Alkohol – alles bekannte Risiken für die Leber.

Durch ungeöffneten Bauch

Innert dreier Jahre entwickelte sich die Leberverhärtung dann zur gefürchteten Zirrhose. Und aus Zellen, die in der Zirrhose entarten, können wiederum Krebsherde entstehen. Als bei Bischofberger anlässlich der jährlichen Kontrolle solche Herde festgestellt wurden, schickte man ihn ins Bauchzentrum des Berner Inselspitals.

«Die Ärzte eröffneten mir, dass es um meine Leber nicht gut stehe und ich ein Kandidat für eine Lebertransplantation sei», erinnert sich Bischofberger. Doch zuvor mussten die Krebsherde behandelt werden: mittels Mikrowellen, die die bösartigen Herde über präzise Nadelstiche veröden.

Diese Methode haben Ingenieure am Artorg-Institut der Universität Bern entwickelt – zusammen mit Daniel Candinas, Viszeralchirurg und Klinikdirektor am Inselspital. Dabei kommt das spezielle Navigationssystem CAS-One * zum Einsatz, das die Nadel durch die ungeöffnete Bauchdecke präzis zum Krebsherd führt. Während des Eingriffs liegt der Patient in der Röhre des Computertomografen (CT), und die Ärzte erstellen aus dem CT ein grafisches dreidimensionales Körpermodell des Patienten. Darin eingezeichnet sind in der Leber die Gefässe und die Krebsherde, dazu auf dem Körpermodell die sechs Infrarotmarker, die zuvor an der Bauchdecke des Patienten angebracht wurden.