Die Nationalmannschaft ist auf Mission Imagekorrektur

Es ist öffentliches Training der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft – und kaum einer geht hin. Am Samstagmittag sind vielleicht 300 Zuschauer auf dem Platz 5 der Sportanlage Gründenmoos in St. Gallen, am Abend zuvor hat die Schweiz mit dem erzitterten 1:0 gegen Georgien einen grossen Schritt Richtung Euro 2020 gemacht. Nun sind die Zaungäste ein bisschen enttäuscht: Auf dem Rasen trainieren die Ersatzspieler, die Stammkräfte sind im Hotel geblieben.