Mehr Rendite als auf dem Bankkonto

ETF sind an der Börse gehandelte Fonds, die einen Index wie zum Beispiel den SPI (Swiss-Performance-Index) abbilden. Für Anleger haben diese Fonds den Vorteil, dass sie breit diversifiziert sind. Wenn also der Aktienwert einer einzelnen Firma in den Keller rasselt oder das Unternehmen sogar in Konkurs geht, verlieren Anleger nur wenig, da der Fonds die Kurse einer Vielzahl von Firmen abbildet. Oder anders ausgedrückt kauft der Anleger mit dem ETF nicht die Nadel im Heuhaufen, sondern einen Anteil des gesamten Heuhaufens. Weitere Vorteile der ETF sind in der Regel tiefe Gebühren, hohe Transparenz und Liquidität, die eine rasche Auszahlung erlaubt. Die Gebühren sind vergleichsweise tief, da kein Fachmann diese Fonds aktiv betreuen muss – sie bilden stattdessen passiv einen Indexfonds ab.

Anleger sollten langfristig planen

Doch auch ETF sind nicht risikolos: Wenn in einer Wirtschaftsflaute alle Kurse nachgeben, schützen selbst Aktien von vielen verschiedenen Firmen nicht vor erheblichen Verlusten. Es ist denkbar, das es bald wieder zu einem Abschwung kommt. Doch selbst mit vorübergehenden Einbussen bescheren diversifizierte Aktienanlagen über eine Dauer von 10, 20 oder mehr Jahren eine jährliche Durchschnittsrendite von ungefähr 5 Prozent. Das zeigen Zahlen aus der Vergangenheit. Deshalb ist es empfehlenswert, mit ETF längerfristig zu planen und nur Geld anzulegen, auf das entsprechend lange verzichtet werden kann. Wer die eingesetzten Ersparnisse ein Jahr später zum Beispiel für einen Autokauf oder eine Haussanierung braucht, riskiert unnötige Kursverluste.

Für Laien ist der Einstieg in ETF aus verschiedenen Gründen nicht einfach. So existiert eine schier endlose Zahl an Produkten, was es schwierig macht, die Übersicht zu gewinnen und eine Auswahl zu treffen. Zudem ist die Auskunft des Beraters der eigenen Hausbank oft nicht hilfreich, da Banken lieber andere Produkte verkaufen, mit denen sie mehr Geld verdienen. In der Regel sind dies aktiv verwaltete Fonds, bei denen die Gebühren ungefähr zwischen jährlich 0,5 und 2 Prozent liegen. Zum Vergleich: Bei den passiv verwalteten ETF liegt die Gebühr oft zwischen 0,2 und 0,4 Prozent – Tendenz sinkend. Dieser Unterschied fällt beim langfristigen Sparen erheblich ins Gewicht. Wer zum Beispiel 1 Prozent einspart, hat bei einem Startkapital von 20000 Franken nach 30 Jahren schon allein deshalb 27000 Franken mehr auf dem Konto. Noch nicht berücksichtigt sind dabei die Transaktionskosten, die auch stark variieren können. Diese fallen hier aber weniger ins Gewicht, da sie bei einem langfristigen Sparziel seltener anfallen.