Wenn ich frühmorgens in unserem personaleigenen Restaurant der Firma für die Bezahlung meines Kaffees an der Kasse anstehe, so überrasche ich gerne die Person hinter mir, indem ich ihren/seinen Kaffee ebenfalls bezahle. Es freut mich jeweils, der Person den Start in den Tag mit dieser kleinen Geste zu erleichtern. Die Reaktionen sind immer positiv und ein kleines Gespräch die Folge. Was mich nervt, ist die Tatsache, dass mir am folgenden Tag, falls ich der gleichen Person wieder begegne, der Kaffee zurückspendiert wird. Damit wird meine kleine Aufmerksamkeit vom Vortag wieder relativiert, und ich ärgere mich – und ja, ich fühle mich in meinem Ego jeweils etwas verletzt. Betrachtet die Menschheit eine solch kleine Geste bereits als Nötigung, die umgehend wieder abgegolten werden muss? Vielleicht bin ich zu altmodisch oder nur zu nett?? S. P.