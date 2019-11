Etwas Restdisziplin bleibt noch

Angela Merkel antwortete auf die wachsende Unruhe in ihrer Partei mit eisernem Schweigen. Trotz unverändert hoher per­sönlicher Beliebtheitswerte war sie in den Wahlkämpfen dieses ­Jahres nicht zu sehen. Zu innenpolitischen Streitthemen ­meldete sie sich öffentlich nicht mehr zu Wort – angeblich mit der Absicht, Kramp-Karrenbauer zu ermöglichen, sich und die Partei neu zu profilieren. So blieb das Bild einer Kanzlerin haften, von der seit langem keine neuen ­Impulse mehr ausgehen – weder für das Land noch für die Partei.

Merz hat eigene Pläne

Das Machtvakuum zog in den letzten Wochen die vielen Kritiker Merkels und Kramp-Karrenbauers in der CDU geradezu unwiderstehlich an. Besonders vernichtend äusserte sich Friedrich Merz, der die Regierung der eigenen Kanzlerin «grottenschlecht» nannte und dekretierte, dass es «so nicht weitergehen» könne. Merz wollte mit der Attacke vor allem seine alte Rivalin Merkel treffen, beschädigte im Vorbeigehen aber auch die neue Parteichefin, die sich vor einem Jahr am Parteitag knapp gegen ihn durchgesetzt hatte – und die eigene Partei.

Während vor zwei Wochen noch die Frage in der Luft lag, ob Merz am heute in Leipzig beginnenden Parteitag eine Revolte gegen die beiden Frauen anzetteln würde, ist mittlerweile klar, dass der Aufstand fürs Erste aufgeschoben ist. Merz weiss, dass die CDU – anders als die SPD – nicht zu einem Putsch auf Vorrat zu gewinnen ist: Noch stehen weder Neuwahlen vor der Tür noch die Frage der Kanzlerkandidatur auf der Agenda. Letztere ist erst für den Parteitag in einem Jahr vorgesehen, zu Neuwahlen kommt es allenfalls, sollte die SPD Anfang Dezember doch noch die Koalition aufkündigen.

Merz gedenkt, den Parteitag gleichwohl für seine Zwecke zu nutzen. Der Wirtschaftsliberale will sich als führender Kopf in Szene zu setzen, der seiner ­desorientierten Partei wieder Kontur, Richtung und Selbstbewusstsein verpasst. Und dabei gleichzeitig jene vielen besänf­tigen, die ihn verdächtigen, auf Kosten der Partei alte Rechnungen zu begleichen und seinen persönlichen Vorteil zu suchen.

Die Einflussreicheren unter den 1000 Delegierten, die Merkel und Kramp-Karrenbauer ­weiterschwächen wollen, werden diese in Leipzig vermutlich nicht offen angreifen. Sondern sie eher mit kontroversen An­trägen piesacken, die entweder die Führung oder den Koalitionspartner SPD in die Ecke drängen. Zu einer offenen Saalschlacht ­dürfte es also kaum kommen. So viel Restdisziplin bleibt der ­Partei dann doch.