Eingesperrt im hohen Alter?

Es ist nun an den einzelnen Zentren von Domicil, Bewohner undAngehörige zu informieren. In schwierigen Situationen, etwa bei Sterbenden, werde man die Einschränkung mit den Angehörigen «differenziert und individuell» betrachten.

Geändert hat sich die Situation auch für die Angestellten: Für sie gelten verschärfte Hygienemassnahmen, wie sie am Montag vom BAG empfohlen wurden. Ausserdem sollen die Mitarbeitenden Massenanlässe meiden und auf Reisen in Risikogebiete verzichten.

Den Mittelweg suchen

Wie begegnen andere Altersheime der Bedrohung durch das Coronavirus? «Wir nehmen die Angelegenheit sehr ernst», sagt Patric Bhend, Geschäftsführer der Stiftung Solina, die im Berner Oberland zwei Pflegeheime mit insgesamt 330 Plätzen betreibt. Auf ein generelles Besuchsverbot werde aber bewusst verzichtet. «Soziale Kontakte sind für betagte Menschen sehr wichtig», sagt Bhend, «gerade in der letzten Lebensphase.» Darum gelte es einen Mittelweg zu finden zwischen hohem Schutz und sozialen Bedürfnissen.

In den Solina-Einrichtungen in Spiez und Steffisburg hält man sich primär an die BAG-Weisungen. Weiter achtet man laut Bhend darauf, grössere Durchmischungen von Besuchern und Bewohnern zu vermeiden. So ist ein Konzert abgesagt worden, obschon es eigentlich hätte durchgeführt werden dürfen. Aber auch private Besuche sind nicht ohne Einschränkungen möglich. Wer beispielsweise in einem Risikoland war oder Kontakt mit Leuten hatte, die dort waren, und Krankheitssymptome aufweise, dürfe die Solina-Häuser nicht betreten.